Предварительный обзор Wuchang: Fallen Feathers: указывает на атмосферу ужаса, схожую с Bloodborne

Wuchang: Fallen Feathers готовится стать самой ожидаемой Souls-like игрой года. Онаофициально выйдет в следующем месяце, и предыдущие превью дали фанатам немало поводов для волнения.

Эта игра также получила дополнительные превью перед релизом, и никого не удивило, что влияние FromSoftware сильно в Wuchang: Fallen Feathers. Фактически, в последнем превью говорится, что название берет несколько реплик из Bloodborne.

Bloodborne остается одним из самых выдающихся релизов FromSoftware благодаря готическому и лавкрафтовскому хоррору, что делает его любимцем фанатов.

В превью Wuchang: Fallen Feathers отмечается, что мир наполнен жуткой ужасностью, которая мгновенно напомнит игрокам о забытой игре FromSoftware, хотя большинство релизов в этом жанре обычно игнорируют это.

На самом деле, в превью даже говорилось, что Wuchang: Fallen Feathers временами ощущается как полноценная игра ужасов. Интересно, что Lies of P представила похожие темы и элементы в своем мире и была встречена множеством похвал. Таким образом, схожий подход в Wuchang: Fallen Feathers в конечном итоге может пойти игре на пользу.

Хвалили боевую часть и общее ощущение игрового процесса. Wuchang: Fallen Fathers имеет большой потенциал после недавних успехов, таких как Black Myth: Wukong и Lies of P, и превью только добавили волнения вокруг этого релиза.