Разработчики Wuchang: Fallen Feathers рассказали, каких улучшений ожидать в предстоящих патчах

Leenzee поделились основными изменениями и улучшениями, которые появятся в Wuchang: Fallen Feathers благодаря грядущим обновлениям.

Разработчики заявили, что улучшат работу игры на некоторых видеокартах. Они также хотят увеличить частоту кадров, уменьшить задержки и исправить сбои на различных устройствах. Кроме того, они планируют исправить некоторые текстуры низкого разрешения, чтобы игра выглядела более чётко. Они также улучшат детализацию некоторых объектов и областей в игре.

Leenzee также поделились некоторыми игровыми изменениями и исправлениями, которые появятся в следующих патчах. Разработчики улучшат логику ИИ для монстров и боссов. Это очень важно, поскольку есть один босс, который разочаровал многих игроков. Этот босс — Командир Хунлан.

Разработчики также заявили, что снизят исследование в некоторых областях и исправят скорость вставания после падения. Они также уменьшат урон и количество некоторых ловушек, а также исправят проблемы, связанные с отсутствием предметов, которые могли привести к прерыванию квестов.

Точная дата выхода следующего обновления пока неизвестна.