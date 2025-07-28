Разработчики Wuchang: Fallen Feathers рассказали, каких улучшений ожидать в предстоящих патчах

Leenzee поделились основными изменениями и улучшениями, которые появятся в Wuchang: Fallen Feathers благодаря грядущим обновлениям.
Разработчики заявили, что улучшат работу игры на некоторых видеокартах. Они также хотят увеличить частоту кадров, уменьшить задержки и исправить сбои на различных устройствах. Кроме того, они планируют исправить некоторые текстуры низкого разрешения, чтобы игра выглядела более чётко. Они также улучшат детализацию некоторых объектов и областей в игре.
Leenzee также поделились некоторыми игровыми изменениями и исправлениями, которые появятся в следующих патчах. Разработчики улучшат логику ИИ для монстров и боссов. Это очень важно, поскольку есть один босс, который разочаровал многих игроков. Этот босс — Командир Хунлан.
Разработчики также заявили, что снизят исследование в некоторых областях и исправят скорость вставания после падения. Они также уменьшат урон и количество некоторых ловушек, а также исправят проблемы, связанные с отсутствием предметов, которые могли привести к прерыванию квестов.
Точная дата выхода следующего обновления пока неизвестна.
Тот кто придумал ставить мины под снегом заслуживает жёсткого наказания. И почему худенькая тётя любое действие растягивает как 100кг бабищща? И локи скучные и пустые; беготни много, врагов мало. А так игра норм. Лёгкая, но в целом всё равно приятная.
Так мины же убрали с патчем первым, точнее их стало на 90% меньше они слабее бьют и их видно.
У меня игра в геймпассе, вроде обновлялась. Мины сносят почти половину хп и видно их плохо, особенно когда рядом щепки и прочий мусор. Идея крайне тупая.
Можно подумать в дарк соулсах локации были полностью чем-то забиты?)
Ничего, все нормально бегали и всем было норм, тут по сути такая же ситуация, но игрокам видите-ли не нравится.
Что ещё сказать — неженки
Игра вышла действительно интересной в плане сюжетки и атмосферы древнего Китая. Надеюсь, что разрабы планируют выпустить в дальнейшем вторую часть🙏 // Nvidia Power
Длс точно должно
короче надо было через месяц качать
Да нах они нужны все стабильно работает, единственное тока фоторежим надо и все, игра и так прекрасно работает
Командир Хунлан легкий босс и скорее готовит тебя к будущим трудностям… Там есть боссы куда сложнее
Чет пока только от неё полыхает, остальные так, зашел пнул вышел. А вот локи адище.
Знаю, одни ловушки и это задрало… но я уже приспособился
В монастыре, там прям жесть, он мало того что ОГРОМНЫЙ, там ещё и мобы душные до омерзения, до шортката у Лорда Рейдана там чтоб добраться нужно пройти все 7 кругов преисподней.
У меня 140-200 кадров в 2K,картинка плавная и по ощущениям игра работает гораздо лучше,чем Jadi: Survivor после тысячи патчей,в которой визуал сильно слабей.Хороший босс,умирал на ней с копьём,пока очки в парные не перекинул.) Убить её можно любым оружием,главное в стан выбивать со спины...
Мне графа показалась мутной. Даже отключив длсс.
где мутно?
Вчера еще была новость на PG что с обновлениями игру даунгрейдят ради оптимизации , бараны криворукие . Будут и дальше наверное резать пока не будет запускаться на какой нибудь gt 740
То есть по твоему это не мутно?
у меня крашит другую ошибку
Дак краши пошли после патчей, в начале их не было. А тут да 20 минут уже дважды. При этом один раз на боссе
У меня кста ни одного краша не было - хотя игра запущена часов по 10+)))))
Ну, ждём допил. Как обычно, +1 год с "релиза", если не будет ДЛС.
Командир Хунлан. Из того, что я видел, у нее тупо нет окон для атак. В лучшем случае дерешься в размен, который понятно невыгоден. Может ошибаюсь, но пока не видел, чтобы ее проходили чисто пушками без магии.
это тот случай когда босса надо брать хитростью а не переть напролом в поисках окон для атак, как в других соулсах. отличный босс. Убивал грубой силой топором с подбрасыванием и большим кол-вом отхила.
Юзал ток навык раскрутки дауручным мечом для сбития баланса... Я уже не надеялся её одолеть пока не понял что она станется с одной заряженной тычки в спину, от сюда у меня пошла стратегия битвы, но по факту я ее сам её старался пресить через заряденную атаку, сбивая ее. Наверное повезло что я недавно после Малении с гей бился, буквально две недели назад бил рыжую бестию🤣🤣, потому и к Хунлан быстро привык.
Пройдено двумя мечами - увороты за спину, оглушение, наваливание урона. Иногда получалось помеситься с ней с использованием отражения урона, попутно уворачиваясь, адреналинисто