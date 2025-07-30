Рейтинг Wuchang: Fallen Feathers в Steam стал более положительным, но игра продолжает терять игроков

После выхода патчей, частично устранивших проблемы с производительностью, игра Wuchang: Fallen Feathers начала получать более высокие оценки в Steam. После релиза игра получила "крайне отрицательный" рейтинг, но спустя неделю ситуация немного улучшилась и сейчас рейтинг вырос до "смешанных". Многие игроки отмечают, что это одна из немногих Souls-like игр с достаточно динамичным геймплеем и поэтому заслуживает внимания. По мнению сообщества, игра была несправедливо раскритикована на старте, особенно на фоне большинства современных релизов, и имеет все шансы запомниться как недооценённый проект.

Однако даже несмотря на выросший рейтинг, Wuchang: Fallen Feathers стремительно теряет игроков. Всего через 6 дней после релиза суточный пик снизился вдвое - со 131 тысячи до 68 тысяч, а в чарте продаж игра со второго места опустилась до 73. Согласно статистике достижений, многие игроки даже не прошли игру, а просто бросили играть.