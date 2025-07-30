Рейтинг Wuchang: Fallen Feathers в Steam стал более положительным, но игра продолжает терять игроков

После выхода патчей, частично устранивших проблемы с производительностью, игра Wuchang: Fallen Feathers начала получать более высокие оценки в Steam. После релиза игра получила "крайне отрицательный" рейтинг, но спустя неделю ситуация немного улучшилась и сейчас рейтинг вырос до "смешанных". Многие игроки отмечают, что это одна из немногих Souls-like игр с достаточно динамичным геймплеем и поэтому заслуживает внимания. По мнению сообщества, игра была несправедливо раскритикована на старте, особенно на фоне большинства современных релизов, и имеет все шансы запомниться как недооценённый проект.
Однако даже несмотря на выросший рейтинг, Wuchang: Fallen Feathers стремительно теряет игроков. Всего через 6 дней после релиза суточный пик снизился вдвое - со 131 тысячи до 68 тысяч, а в чарте продаж игра со второго места опустилась до 73. Согласно статистике достижений, многие игроки даже не прошли игру, а просто бросили играть.
Да, ребятки игра получилась полный улёт, как в плане графона, оптимизона, так и в плане интересного геймплея и шикарных боссов🤩🍻🍻🍻 Но есть и минус. Из неё чертовски сложно выйти) Держит по полной!!! Я вчера, аж на восемь часов там завис. Во истину прекрасный проект получился среди игр солс жанра🤝 // Nvidia Power
Слишком жирно, попробуй потоньше.
Я никогда не играл ни в одну соулс лайк игру. Подойдёт ли эта игра в качестве первого опыта? Новичку, такому, как я
Будет непросто. Лучше в lies of p. Он казуальнее
Ну естественно что игры которые бабы полуголые будут набирать положительное среди сперсотоксоидных школотанов😆🤣
Ага, расскажешь.
Только эта игра нравится людям не из-за жопы и сисек, как в Stellar blade. А из-за уникальной боевки и годным геймплеем в целом, который напоминает дс1 с шорткатами и целостным миром.
Ты даже по игре особо не будешь гулять в шмотках открытых, хотя-бы потому что они дают мало резистов и после середины игры ты будешь склоняться к закрытой броне тк у неё резистов больше.
Почему не будешь то? в игре как бы трансмог есть - носи чего хочешь на внешку.
Во - первых игра требовательная! Во - вторых она у многих плохо работает, в - третьих, она не лёгкая - это же не ширпотреб, с ездой на осле и пустой картой, да и нормальные люди не ценят игру за предвзятые оценки и количество игроков, в RIDE 5 играет совсем мало людей, уметь надо, а вот у меня ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ЕСТЬ! Более сотни золотых медалей и около 20 000 км, более 300-т карьерных гонок (это только карьерных), но это не означает, что игра плохая, просто проще скакать на лошади и грабить людей где - то в RDR 2, чем откатать гонку в 1 000 км, с приходом на 1-е место, менять колёса и уходить на заправку в правильные моменты гонки.
Здесь всё тоже самое! Проще побегать в DS 3 и убить с таким же уровнем ТанцОвщицу, чем получать в этой игре с точно таким же уровнем по шеям в начале.
Но тем не менее, от игры невозможно оторваться, игры ФРОМОВ - жалкое подобие.
До Олдрика без смертей, тут без смертей не прокатывает.
Да дело не в этом вообще. Просто уже прошли многие вот и онлайн потихоньку падает.
Без нормальной оптимизации и сисько-жопы не спасут.
что конкретно у тебя не так с оптимизацией?
С чего ты взял, что я про себя написал? Отзывы в стиме не читал что ли?
У меня есть траблы. Систематически графон скатывается в пиксельный местами
Идеальный пример стерильной игры. Не г, но и не вау. Просто никак.
Как по мне просто хороший соулслайк с отличным левел дизайном в духе Фромов. Не шедевр, но и не треш какой то. Мне прям понравилось.
наверняка просто решили подождатбь пока игру доведут до идеального состояния
А что такое "идеальное состояние"? То есть, от плохой оптимизации, минуя нормальную и хорошую, сразу "идеальная"?
странная логика конечно...
Я уже устал писать тут))) Прошел всю игру полностью. Один вылет за всё прохождение. Ни одного бага не было вообще. Даже самых элементарных. Оптимизация получше многих игр на Анриле5. После второго патча даже получше стало. Че еще надо то? Не будет лучше уже потому что игра и так вылизана хорошо. Даже сам удивился. Это не Киберпанк и не Сталкер. Кого ждать то? Ну подкрутят пару параметров и всё. Пусть ждут, я уже прошел и кайфанул. Странные люди.
Ну игра действительно так себе. Геморойные механики с набором стаков Силы Небес, которые нужны для всего, считай. Совершенно несочетаемые вещи, вроде Панды, которая продаёт предметы за бегающие ростки бамбука. Идея с чумой, вызывающей мутацию, но скрывающая силу - видели уже много раз, а тут ещё и в виде перьев (да, я в курсе за лор, но это сути не меняет).
Не, сиськи и жопа героини - ну норм. Костюмчики достаточно симпотные, но вот геймплей - meh.
панда у них национальное достояние. понимать надо))
Да я не против, но в сеттинге игры это кринж)
А то что перья из людей растут это не кринж))))) Этож мифология и всё. Ящерицы из кристаллов не лучше.
Прошел, как вышла; без патчей; основной баг, -- иногда на скорости вылетаешь .падаешь в воду но помираешь не сразу, причем перс может в камнях застрять, и еще и сохраниться в этом положении. Еще баг перед финальной сценой когда соединишь два солнечных осколка, если нажать на клаву, камера может не в ту степью съехать. Оптимизация не пригодилась, новая игра + не привлекла; вроде, как запустил, а потом вспомнил скока там самозарождающихся косить придется, все желание пропало.
а сколько там явных концовок? есть ли стимул окромя прокачки новую + начинать?
4.
Плохая, хорошая, истинная и скрытая.
ох ёпт... эко заморочились. мне лично в этом плане зе сёрдж 2 понравился. 2 концовки и новая+ вообще не душная. в отличии от того же пиннокио
Бросили, потому что игра не даёт понять , что тебе надо делать. Постоянно делать ребилд надо , наткаждом боссе к концу игры, ну бред же
Ну хз, как начал с длинным мечом, так и дошёл до 2 главы и все получается неплохо.
А тебе нада стрелочку над головой и дорожку блестящую ?
Тоже с копьем уже 4 главы прошел ни разу не менял.Босы сложные да зачастую сильно спамят и бьют сбитого с ног,но и по ним если уж выбил с ног то можно по пол хп сносить.Вот что подбирать надо под каждого боса так это одежду чтоб не получать на пол столба.
Обидно за разработчиков. Игра замечательная. Вот только восточные мотивы поднадоели.
А бросают из за непривычной системы прокачки скорее всего, в этой игре критически важно экспериментировать с приёмами и статами. Игра лёгкая, так что вряд ли её бросают из за сложности.