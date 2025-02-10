Ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers предложит 25 видов оружия и 40 заклинаний

Разработчики Wuchang: Fallen Feathers продолжают делиться подробностями о грядущей экшен-RPG. В новом дневнике создатели рассказали о боевой системе, ключевой механике и влиянии китайской мифологии на игру.

Главная героиня Вучан, несмотря на потерю памяти, не останется безоружной. В игре представлено 25 уникальных видов оружия, каждое из которых обладает собственными боевыми стилями. Игроки смогут экипировать сразу два типа оружия и комбинировать их в цепные атаки.

Магия также играет важную роль – в арсенале 40 заклинаний, четыре из которых можно использовать в любой момент. Система позволяет даже полностью сосредоточиться на магическом стиле боя.

Релиз Wuchang: Fallen Feathers запланирован на конец 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. В день выхода игра появится в Game Pass.