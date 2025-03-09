Согласно финансовому отчёту, Wuchang: Fallen Feathers выйдет в третьем квартале 2025 года

Wuchang: Fallen Feathers — один из самых ожидаемых релизов этого года. Несмотря на подтверждение релиза в 2025 году, разработчики так и не назвали точное окно выхода, но мы, наконец, можем получить подсказку благодаря их новому финансовому отчету.

Согласно отчету, Wuchang: Fallen Feathers выйдет где-то в третьем квартале 2025 года, в течение которого 505 Games и Digital Bros. ожидают рост доходов. Финансовый отчет показывает, что студия ожидает увеличения своего дохода в первом квартале следующего финансового года, который начнется 1 июля и закончится 31 сентября. Это период, когда они планируют выпустить Wuchang: Fallen Feathers.

Более того, игра уже привлекла более 95 000 подписчиков в Steam. Это и положительный прием предварительных просмотров в совокупности говорят о том, что игра станет большим хитом для студии.