Состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers - PC-версия уже появилась в сети

Сегодня ночью состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers от студии Leenzee и издательства 505 Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.
В Wuchang: Fallen Feathers рассказывается о том, как в землях Шу, на закате некогда великой династии Мин, тьма сгущается над империей. Распри и междоусобицы раздирают страну, а загадочная хворь порождает невиданных чудовищ. И в этот водоворот хаоса попадает Учан, бывалая морская волчица, потерявшая память. Ей, заражённой жуткой "Пернатой болезнью", предстоит пробудить призраков прошлого и выжить в этом умирающем мире.
Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
рано. надо сначала пару тройку патчей подождать
Шо , опять оптимизация , блеать
ну а куда без неё?))
Встал в 5 утра чтобы поиграть, в итоге игра - неоптимизированный кусок г*вна, более того, нельзя ремапить клавишу уворота. Черти ср*аные
у разрабов все норм тянет значит всё норм не наговаривай хехзе
Фризы? Как всегда. Или просто фпс низкий? Или и то и другое? Какой конфиг пк?
Классические УЕ5 статтеры + низкий фпс. ноут 3060
Китайезкий кал
Трейлер впечатлил. Класс! Побыстрее бы рабочая смена закончилась и зарубиться!)
Увы, китайцы остались недовольные обложили игру отрицательными отзывами.
Чем они редиски недовольны-морская волчица это не чёрная Мать-Моржиха,может носить капитанскую фуру,главное что-бы трубку прилюдно в рот не брала.
Как игра? На что похожа?
на стеллар только соулс и от китайцев со всеми вытекающими
Как игра по оптимизону и сюжету? И есть ли там такая же шикарная трассировка пути, как в Вуконге? // Nvidia Power