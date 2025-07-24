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Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 189 оценок

Состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers - PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers от студии Leenzee и издательства 505 Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Еще один достойный соулслайк: Wuchang: Fallen Feathers получает хорошие оценки от прессы

В Wuchang: Fallen Feathers рассказывается о том, как в землях Шу, на закате некогда великой династии Мин, тьма сгущается над империей. Распри и междоусобицы раздирают страну, а загадочная хворь порождает невиданных чудовищ. И в этот водоворот хаоса попадает Учан, бывалая морская волчица, потерявшая память. Ей, заражённой жуткой "Пернатой болезнью", предстоит пробудить призраков прошлого и выжить в этом умирающем мире.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

18
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
MNM 777
9
нитгитлистер

рано. надо сначала пару тройку патчей подождать

3
MNM 777 нитгитлистер

Шо , опять оптимизация , блеать

3
нитгитлистер MNM 777

ну а куда без неё?))

William Dwight

Встал в 5 утра чтобы поиграть, в итоге игра - неоптимизированный кусок г*вна, более того, нельзя ремапить клавишу уворота. Черти ср*аные

8
нитгитлистер

у разрабов все норм тянет значит всё норм не наговаривай хехзе

Сергей Понащенко

Фризы? Как всегда. Или просто фпс низкий? Или и то и другое? Какой конфиг пк?

William Dwight Сергей Понащенко

Классические УЕ5 статтеры + низкий фпс. ноут 3060

2
Madiark

Китайезкий кал

4
Сергей Понащенко

Трейлер впечатлил. Класс! Побыстрее бы рабочая смена закончилась и зарубиться!)

2
ПавелДерево

Увы, китайцы остались недовольные обложили игру отрицательными отзывами.

1
Власов ОЛЕГ

Чем они редиски недовольны-морская волчица это не чёрная Мать-Моржиха,может носить капитанскую фуру,главное что-бы трубку прилюдно в рот не брала.

zSpartacuSz

Как игра? На что похожа?

нитгитлистер

на стеллар только соулс и от китайцев со всеми вытекающими

Пользователь ВКонтакте

Как игра по оптимизону и сюжету? И есть ли там такая же шикарная трассировка пути, как в Вуконге? // Nvidia Power