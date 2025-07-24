Состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers - PC-версия уже появилась в сети

Сегодня ночью состоялся релиз соулслайка Wuchang: Fallen Feathers от студии Leenzee и издательства 505 Games. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Wuchang: Fallen Feathers рассказывается о том, как в землях Шу, на закате некогда великой династии Мин, тьма сгущается над империей. Распри и междоусобицы раздирают страну, а загадочная хворь порождает невиданных чудовищ. И в этот водоворот хаоса попадает Учан, бывалая морская волчица, потерявшая память. Ей, заражённой жуткой "Пернатой болезнью", предстоит пробудить призраков прошлого и выжить в этом умирающем мире.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.