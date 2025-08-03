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Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 547 оценок

Создатели Wuchang: Fallen Feathers опубликовали патчноут обновления 1.5, которое выйдет на неделе с 11 августа

monk70 monk70

Компания Lenzee Games и 505 Games выпустили обновление версии 1.4.1 для Wuchang: Fallen Feathers, предназначенное исключительно для подготовки игры к следующему крупному обновлению — версии 1.5.

Команда поделилась подробностями предстоящего обновления, включая изменения анимации, исправления ошибок, решения проблем с вылетами и многое другое.

Список изменений можно посмотреть ниже:

Функции / Исправления ошибок

  • Небольшие изменения в кадрах неуязвимости во время анимации подъёма Учан после падения. Это сделано для того, чтобы игроки не получали штрафов во время анимации подъёма и чтобы улучшить игровой процесс на ранних этапах игры.
  • Анимация исцеления Учан немного ускорена, чтобы у игроков было достаточно времени на восстановление. Анимацию восстановления после употребления алкоголя теперь можно отменить уклонением, что повышает стратегический элемент.
  • Внесены изменения в анимацию, значения и дизайн уровней для некоторых NPC и ИИ.
  • Устранена проблема, вызывавшая заикание звука на некоторых моделях оборудования.
  • Пересмотрены описания некоторых предметов и снаряжения, а также добавлены/исправлены некоторые аудиозаписи.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клавиши нельзя было назначить в меню назначения клавиш, а некоторые изменения клавиш, например, левый Shift, левый Ctrl, левый Alt, не сохранялись после переназначения.
  • Исправлена ошибка, из-за которой статуя Будды могла исчезнуть из инвентаря игрока при принудительном выходе из игры после того, как она была размещена на Дворцовом холме в первой главе.
  • Исправлена ошибка, из-за которой комбо-благословение и нефритовый кулон не работали корректно в циклах NG+.
  • Исправлены проблемы с определёнными ландшафтами, которые могли приводить к застреванию игрока.
  • Уменьшено время ожидания лифта и исправлена ошибка в пятой главе, из-за которой лифт мог застрять в пункте назначения. Снижена ударопрочность некоторых низкоуровневых врагов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой разрешение суперсэмплинга применяло некорректные параметры при использовании максимальных настроек на мощных компьютерах.
  • Другие незначительные исправления.

Исправление сбоев

  • Исправлена ошибка, из-за которой изменение разрешения экрана при определённых условиях могло приводить к сбою игры.
  • Исправлены ошибки шейдеров, возникавшие на некоторых видеокартах NVIDIA.
  • Исправлен сбой графического процессора, вызванный некоторыми полупрозрачными объектами в экстремальных ситуациях.
  • Исправлен сбой, вызванный ненужными вызовами рендеринга в определённых ситуациях.
  • Исправлен сбой, вызванный зависанием графического процессора при определённых условиях.
  • Исправлен сбой, который мог с определённой вероятностью происходить в конце загрузки карты из-за параллельного выполнения чертежей анимации.
  • Другие незначительные исправления.

Wuchang: Fallen Feathers доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ShannenDoherty

Жесть игра забагованная

12
Кошачий комочек

называется оптимизировали. Просто разрешение снизили

4
Grognac

из за нытья и соплей криворуких безмозгликов игру превращают в слэшер...нормальные люди не будут обновляться на этот патч

1
Serj77777

"Небольшие изменения в кадрах неуязвимости во время анимации подъёма Учан после падения"на мой взгляд главное изменение,боссы и некоторые жирные противники спамят так,что встать не дают пока не убьют,я ржал в истерике от этой беспомощности.) Спасибо б..ъ большое! (низкий поклон)

Grey0art

Отмена хилки тоже хорошее изменение

MLuschikov

я пока не встретил ни одного босса, который бы спамил атаками, просто почти у всех боссов есть атака, которая может снести тебе всё здоровье

DepressedPyrrhus

А почему так сразу нельзя было сделать на релизе!?

Kokoprime1991

Вопрос для 99.9% разработчиков в нын. время.

3