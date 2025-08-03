Создатели Wuchang: Fallen Feathers опубликовали патчноут обновления 1.5, которое выйдет на неделе с 11 августа

Компания Lenzee Games и 505 Games выпустили обновление версии 1.4.1 для Wuchang: Fallen Feathers, предназначенное исключительно для подготовки игры к следующему крупному обновлению — версии 1.5.

Команда поделилась подробностями предстоящего обновления, включая изменения анимации, исправления ошибок, решения проблем с вылетами и многое другое.

Список изменений можно посмотреть ниже:

Функции / Исправления ошибок

Небольшие изменения в кадрах неуязвимости во время анимации подъёма Учан после падения. Это сделано для того, чтобы игроки не получали штрафов во время анимации подъёма и чтобы улучшить игровой процесс на ранних этапах игры.

Анимация исцеления Учан немного ускорена, чтобы у игроков было достаточно времени на восстановление. Анимацию восстановления после употребления алкоголя теперь можно отменить уклонением, что повышает стратегический элемент.

Внесены изменения в анимацию, значения и дизайн уровней для некоторых NPC и ИИ.

Устранена проблема, вызывавшая заикание звука на некоторых моделях оборудования.

Пересмотрены описания некоторых предметов и снаряжения, а также добавлены/исправлены некоторые аудиозаписи.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клавиши нельзя было назначить в меню назначения клавиш, а некоторые изменения клавиш, например, левый Shift, левый Ctrl, левый Alt, не сохранялись после переназначения.

Исправлена ошибка, из-за которой статуя Будды могла исчезнуть из инвентаря игрока при принудительном выходе из игры после того, как она была размещена на Дворцовом холме в первой главе.

Исправлена ошибка, из-за которой комбо-благословение и нефритовый кулон не работали корректно в циклах NG+.

Исправлены проблемы с определёнными ландшафтами, которые могли приводить к застреванию игрока.

Уменьшено время ожидания лифта и исправлена ошибка в пятой главе, из-за которой лифт мог застрять в пункте назначения. Снижена ударопрочность некоторых низкоуровневых врагов.

Исправлена ошибка, из-за которой разрешение суперсэмплинга применяло некорректные параметры при использовании максимальных настроек на мощных компьютерах.

Другие незначительные исправления.

Исправление сбоев

Исправлена ошибка, из-за которой изменение разрешения экрана при определённых условиях могло приводить к сбою игры.

Исправлены ошибки шейдеров, возникавшие на некоторых видеокартах NVIDIA.

Исправлен сбой графического процессора, вызванный некоторыми полупрозрачными объектами в экстремальных ситуациях.

Исправлен сбой, вызванный ненужными вызовами рендеринга в определённых ситуациях.

Исправлен сбой, вызванный зависанием графического процессора при определённых условиях.

Исправлен сбой, который мог с определённой вероятностью происходить в конце загрузки карты из-за параллельного выполнения чертежей анимации.

Другие незначительные исправления.

Wuchang: Fallen Feathers доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store.