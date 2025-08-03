Создатели Wuchang: Fallen Feathers опубликовали патчноут обновления 1.5, которое выйдет на неделе с 11 августа

Компания Lenzee Games и 505 Games выпустили обновление версии 1.4.1 для Wuchang: Fallen Feathers, предназначенное исключительно для подготовки игры к следующему крупному обновлению — версии 1.5.
Команда поделилась подробностями предстоящего обновления, включая изменения анимации, исправления ошибок, решения проблем с вылетами и многое другое.
Список изменений можно посмотреть ниже:
Функции / Исправления ошибок
- Небольшие изменения в кадрах неуязвимости во время анимации подъёма Учан после падения. Это сделано для того, чтобы игроки не получали штрафов во время анимации подъёма и чтобы улучшить игровой процесс на ранних этапах игры.
- Анимация исцеления Учан немного ускорена, чтобы у игроков было достаточно времени на восстановление. Анимацию восстановления после употребления алкоголя теперь можно отменить уклонением, что повышает стратегический элемент.
- Внесены изменения в анимацию, значения и дизайн уровней для некоторых NPC и ИИ.
- Устранена проблема, вызывавшая заикание звука на некоторых моделях оборудования.
- Пересмотрены описания некоторых предметов и снаряжения, а также добавлены/исправлены некоторые аудиозаписи.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клавиши нельзя было назначить в меню назначения клавиш, а некоторые изменения клавиш, например, левый Shift, левый Ctrl, левый Alt, не сохранялись после переназначения.
- Исправлена ошибка, из-за которой статуя Будды могла исчезнуть из инвентаря игрока при принудительном выходе из игры после того, как она была размещена на Дворцовом холме в первой главе.
- Исправлена ошибка, из-за которой комбо-благословение и нефритовый кулон не работали корректно в циклах NG+.
- Исправлены проблемы с определёнными ландшафтами, которые могли приводить к застреванию игрока.
- Уменьшено время ожидания лифта и исправлена ошибка в пятой главе, из-за которой лифт мог застрять в пункте назначения. Снижена ударопрочность некоторых низкоуровневых врагов.
- Исправлена ошибка, из-за которой разрешение суперсэмплинга применяло некорректные параметры при использовании максимальных настроек на мощных компьютерах.
- Другие незначительные исправления.
Исправление сбоев
- Исправлена ошибка, из-за которой изменение разрешения экрана при определённых условиях могло приводить к сбою игры.
- Исправлены ошибки шейдеров, возникавшие на некоторых видеокартах NVIDIA.
- Исправлен сбой графического процессора, вызванный некоторыми полупрозрачными объектами в экстремальных ситуациях.
- Исправлен сбой, вызванный ненужными вызовами рендеринга в определённых ситуациях.
- Исправлен сбой, вызванный зависанием графического процессора при определённых условиях.
- Исправлен сбой, который мог с определённой вероятностью происходить в конце загрузки карты из-за параллельного выполнения чертежей анимации.
- Другие незначительные исправления.
Wuchang: Fallen Feathers доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store.
Жесть игра забагованная
называется оптимизировали. Просто разрешение снизили
из за нытья и соплей криворуких безмозгликов игру превращают в слэшер...нормальные люди не будут обновляться на этот патч
"Небольшие изменения в кадрах неуязвимости во время анимации подъёма Учан после падения"на мой взгляд главное изменение,боссы и некоторые жирные противники спамят так,что встать не дают пока не убьют,я ржал в истерике от этой беспомощности.) Спасибо б..ъ большое! (низкий поклон)
Отмена хилки тоже хорошее изменение
я пока не встретил ни одного босса, который бы спамил атаками, просто почти у всех боссов есть атака, которая может снести тебе всё здоровье
А почему так сразу нельзя было сделать на релизе!?
Вопрос для 99.9% разработчиков в нын. время.