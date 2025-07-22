Стал известен размер скачиваемых файлов Wuchang: Fallen Feathers на ПК и консолях

Wuchang: Fallen Feathers уже доступна для предзагрузки на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, и, как следствие, объявлен размер файла для скачивания на обеих платформах. Эта Soulslike-ролевая игра займёт небольшой объём памяти на консоли Sony, но на консолях и ПК Microsoft примерно в три раза больше.

Размер загружаемых файлов:

PS5: 14,960 ГБ (версия 01.000.006)

Xbox Series X|S: 58,71 ГБ

ПК: 60 ГБ

Предзагруженная версия Wuchang: Fallen Feathers будет включать последнее предустановленное обновление для всех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу, 24 июля 2025 года. Тем временем, тем, кто приобрел игру на диске, вероятно, потребуется скачать обновление.

Wuchang: Fallen Feathers выйдет на PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X|S. Игрокам предстоит взять на себя роль Бай Учан, пиратки, чьё путешествие пролегает через охваченные войной и чумой земли Шу в эпоху поздней династии Мин.