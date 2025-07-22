Стал известен размер скачиваемых файлов Wuchang: Fallen Feathers на ПК и консолях

Wuchang: Fallen Feathers уже доступна для предзагрузки на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, и, как следствие, объявлен размер файла для скачивания на обеих платформах. Эта Soulslike-ролевая игра займёт небольшой объём памяти на консоли Sony, но на консолях и ПК Microsoft примерно в три раза больше.
Размер загружаемых файлов:
- PS5: 14,960 ГБ (версия 01.000.006)
- Xbox Series X|S: 58,71 ГБ
- ПК: 60 ГБ
Предзагруженная версия Wuchang: Fallen Feathers будет включать последнее предустановленное обновление для всех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу, 24 июля 2025 года. Тем временем, тем, кто приобрел игру на диске, вероятно, потребуется скачать обновление.
Wuchang: Fallen Feathers выйдет на PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X|S. Игрокам предстоит взять на себя роль Бай Учан, пиратки, чьё путешествие пролегает через охваченные войной и чумой земли Шу в эпоху поздней династии Мин.
Wukong, Wuchang, как-будто братья или сестры, ну главное хоть без обезьянней башки)
В 2 раза меньше чем вуконг
Так и в два раза дешевле по бюджету
Но и в 2 раза больше ореол красоток :D
факт!
Эх souls like, прохожу мимо
А зря. Соулсы даже проще, чем та же Sekiro. В любом сосаче можно найти имбовый билд и ломать всем хлебальники. Тем более есть перекач. Секиро тоже соулс элементы содержит, но все равно играется совершенно по другому.
Проблема сосаликов не в сложности, а в душности.
Это мы ждём