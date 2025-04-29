Стали известны официальные системные требования к ПК экшена Wuchang: Fallen Feathers

505 Games опубликовала официальные системные требования к ПК Wuchang: Fallen Feathers на своей странице в магазине Epic Games. Итак, давайте посмотрим, какая система ПК вам понадобится для запуска этой новой игры в стиле Souls.
ПК-геймерам как минимум понадобится Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-12600KF или AMD Ryzen 5 7600X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 3070 или AMD Radeon RX 6750 XT.
К сожалению, не известно, на какие графические настройки, разрешение и частоту кадров рассчитаны эти спецификации. Также не известно, будет ли игра поддерживать Lumen или Nanite. В конце концов, эта игра изначально разрабатывалась на UE4, а затем была портирована на UE5.
505 Games выпустит Wuchang: Fallen Feathers 24 июля.
Почему железо так быстро стареет, если графон достиг пика в эпоху пс4??
Потому что.
что постарело то? игра в реках требует старое железо, а значит оно не устарело
Мда, а я думал, что у нового дума с его rtx 3060 на рекомендуемых было прям жестью. Но тут еще одно нарисовалось. Требования растут, качество скорее всего нет.
Вы серьёзно, в рекомендуемых 3070 это много? Зачем тогда вообще нужны нормальные карты, чтобы играть в графику 10-й давности? В минималках указана совсем древняя 1070, в это же все смогут поиграть. Я когда вижу в рекомендуемых 3060 сразу понимаю, графон не завезли.
P.S. С испугу полез смотреть требования Дума - стоит 3080 в рекомендуемых, успокоился)
чел, в реках видяхи 30й серии, это было два поколения назад, щас они копейки уже стоят
«Нормальные» карты, под которыми наверняка подразумевается 4070+ нужны для повышенных разрешений 2к или 4к. А на базовое фулл хд желательно что-то пониже, чтобы люди с 4060 не сидели на средних
Согласен, примерно так и есть, но тут удивляются насчёт 3070 в рекомендуемых, а куда хоть ниже для игры 25 года на уе5? Сейчас 3070 это самый минимум наверное для фуллхд.
Разница в графике между Eternal и Dark Ages вообще не видно,а в системных просто пропасть !
Gtx 3070 интересная карта, видимо для какого то рынка определенного выходит)))
Gtx rtx - какая разница, по номеру и так понятно, что за карта...
Да, и какой еще нафиг GTX 3070? Я чет такой вилухи в интернете не вижу. Может всё-таки rtx 3070, а не GTX? Просто это смутило
а чё у драйверов инвидии пишут тоже gtx.
Рекомендованные опять для 1080р?
а для чего ещё? если большинство сидит в 1080, значит для него и будут писать
когда большинство будет в 2к, тогда и будут его писать
А по самой игре что скажешь?
Для 2К железо не намного лучше нужно, уже давно стандарт идёт, да и в 4К многое хорошо работает, если есть оптимизация у игр.
В 4к работает, в настоящем 4к, лишь небольшая часть игр, без апскейлеров и фреймгенераторов. Хотя нам уже как четыре поколения видеокарт обещают полноценный 4к контент. А на самом деле нам продают хоть и мощьное железо, но на нативную обработку графики оно не способно. Печально.