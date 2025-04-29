Стали известны официальные системные требования к ПК экшена Wuchang: Fallen Feathers

505 Games опубликовала официальные системные требования к ПК Wuchang: Fallen Feathers на своей странице в магазине Epic Games. Итак, давайте посмотрим, какая система ПК вам понадобится для запуска этой новой игры в стиле Souls.

ПК-геймерам как минимум понадобится Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-12600KF или AMD Ryzen 5 7600X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 3070 или AMD Radeon RX 6750 XT.

К сожалению, не известно, на какие графические настройки, разрешение и частоту кадров рассчитаны эти спецификации. Также не известно, будет ли игра поддерживать Lumen или Nanite. В конце концов, эта игра изначально разрабатывалась на UE4, а затем была портирована на UE5.

505 Games выпустит Wuchang: Fallen Feathers 24 июля.