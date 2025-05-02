В Wuchang: Fallen Feathers можно будет сражаться с боссами в любом порядке

505 Games и Leenzee Games недавно подтвердили дату выхода Wuchang: Fallen Feathers, экшен-RPG в стиле Souls, действие которой происходит во времена династии Мин. На данный момент разработчик подтвердил 25 уникальных видов оружия и 40 заклинаний, а также выделил различные битвы с боссами (например, Фан Лин).
Однако менеджер по связям с общественностью бренда 505 Games Стивен Таковски раскрыл некоторые интригующие подробности в новом видео-превью. Например, Wuchang описывается как «нелинейный опыт», который распространяется и на боссов. Вы можете решить, с кем сражаться в первую очередь, тем самым смешивая задействованную стратегию (хотя неизвестно, масштабируется ли их уровень соответственно).
Таковски также рассказал, что накопление магии перьев различается в зависимости от вашего оружия, что еще больше влияет на ваш стиль игры. Что касается боссов, они «тщательно созданы», чтобы обеспечить «запоминающийся и сложный опыт».
Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. а также будет доступна в Game Pass. Среднее время игры составляет около 40–60 часов, хотя есть несколько концовок, которые можно разблокировать.
Очередной вуконг, который месяц-два похайпит и больше о нем никто и не вспомнит никогда
Но ты же вспомнил, даже название запомнил.
вспомнил тех кто рассказывал о том какая-то то крутая игра))
здесь хотя бы не за нигера,а за бабылиху играть,притом даже не фемозу.если нуд мод будет,так вообще играбельно будет
То есть ты сам не играл и не знаешь, игра крутая или нет. Своих воспоминаний нет? Все воспоминания - это чьи-то чужие рассказы? Теперь ясно, почему в твоих комментах всегда почти смысла нет.
Не купил Вуконга только потому, что откладывал обновление компьютера, так-как ждал нормальных видеокарт в следующем поколении (Не дождался). Ну может быть теперь дождусь 5070 super c 18 гигами видеопамяти и ценой ниже 5070 ti.
На лето пойдет.
когда уже начнут делать соулс-лайки в коопе? в это же в соло оч скучно играть, а кооп это выше продажи в любом случае
Неплохо, для разнообразия сойдет)
Радует, что китайцы и корейцы стали делать высокобюджетные одиночные игры кроме донатных сессионок. Я скорее поверю в развитие азиатской игровой индустрии, чем в оздоровление западной.