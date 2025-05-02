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Wuchang: Fallen Feathers 17.07.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 148 оценок

В Wuchang: Fallen Feathers можно будет сражаться с боссами в любом порядке

monk70 monk70

505 Games и Leenzee Games недавно подтвердили дату выхода Wuchang: Fallen Feathers, экшен-RPG в стиле Souls, действие которой происходит во времена династии Мин. На данный момент разработчик подтвердил 25 уникальных видов оружия и 40 заклинаний, а также выделил различные битвы с боссами (например, Фан Лин).

Однако менеджер по связям с общественностью бренда 505 Games Стивен Таковски раскрыл некоторые интригующие подробности в новом видео-превью. Например, Wuchang описывается как «нелинейный опыт», который распространяется и на боссов. Вы можете решить, с кем сражаться в первую очередь, тем самым смешивая задействованную стратегию (хотя неизвестно, масштабируется ли их уровень соответственно).

Таковски также рассказал, что накопление магии перьев различается в зависимости от вашего оружия, что еще больше влияет на ваш стиль игры. Что касается боссов, они «тщательно созданы», чтобы обеспечить «запоминающийся и сложный опыт».

Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. а также будет доступна в Game Pass. Среднее время игры составляет около 40–60 часов, хотя есть несколько концовок, которые можно разблокировать.

7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Partenavia

Очередной вуконг, который месяц-два похайпит и больше о нем никто и не вспомнит никогда

13
MeanDresden

Но ты же вспомнил, даже название запомнил.

8
Partenavia MeanDresden

вспомнил тех кто рассказывал о том какая-то то крутая игра))

8
ДаДжи

здесь хотя бы не за нигера,а за бабылиху играть,притом даже не фемозу.если нуд мод будет,так вообще играбельно будет

1
Janekste Partenavia
вспомнил тех кто рассказывал о том какая-то то крутая игра))

То есть ты сам не играл и не знаешь, игра крутая или нет. Своих воспоминаний нет? Все воспоминания - это чьи-то чужие рассказы? Теперь ясно, почему в твоих комментах всегда почти смысла нет.

1
Dmitry Kaulkin

Не купил Вуконга только потому, что откладывал обновление компьютера, так-как ждал нормальных видеокарт в следующем поколении (Не дождался). Ну может быть теперь дождусь 5070 super c 18 гигами видеопамяти и ценой ниже 5070 ti.

1
DepressedPyrrhus

На лето пойдет.

1
JohnTornton

когда уже начнут делать соулс-лайки в коопе? в это же в соло оч скучно играть, а кооп это выше продажи в любом случае

1
Misha Mi

Неплохо, для разнообразия сойдет)

1
Dmitry Kaulkin

Радует, что китайцы и корейцы стали делать высокобюджетные одиночные игры кроме донатных сессионок. Я скорее поверю в развитие азиатской игровой индустрии, чем в оздоровление западной.

1