В Wuchang: Fallen Feathers можно будет сражаться с боссами в любом порядке

505 Games и Leenzee Games недавно подтвердили дату выхода Wuchang: Fallen Feathers, экшен-RPG в стиле Souls, действие которой происходит во времена династии Мин. На данный момент разработчик подтвердил 25 уникальных видов оружия и 40 заклинаний, а также выделил различные битвы с боссами (например, Фан Лин).

Однако менеджер по связям с общественностью бренда 505 Games Стивен Таковски раскрыл некоторые интригующие подробности в новом видео-превью. Например, Wuchang описывается как «нелинейный опыт», который распространяется и на боссов. Вы можете решить, с кем сражаться в первую очередь, тем самым смешивая задействованную стратегию (хотя неизвестно, масштабируется ли их уровень соответственно).

Таковски также рассказал, что накопление магии перьев различается в зависимости от вашего оружия, что еще больше влияет на ваш стиль игры. Что касается боссов, они «тщательно созданы», чтобы обеспечить «запоминающийся и сложный опыт».

Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. а также будет доступна в Game Pass. Среднее время игры составляет около 40–60 часов, хотя есть несколько концовок, которые можно разблокировать.