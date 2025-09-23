ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 817 оценок

Вышло обновление Wuchang: Fallen Feathers 1.6: добавлена новая броня, улучшены использование VRAM и производительность

monk70 monk70

Для Wuchang: Fallen Feathers вышло обновление 1.6, которое уже доступно для загрузки на PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Согласно официальному описанию, оно добавляет два новых комплекта оружия и брони Deluxe Edition, а также два шлема Standard Edition для ПК и консолей. Оно исправляет размытие DLSS Ultra Performance и улучшает использование видеопамяти, повышая стабильность и производительность. Кроме того, патч также оптимизирует точность текстур на консоли, а значки достижений на Xbox/Windows PC были обновлены в соответствии с правилами платформы.

Новый контент (все платформы)

  • Deluxe Edition: Добавлены оружие «Пылающий ночной лотос» и «Копье с крючковатым лезвием», а также комплекты брони «Кованое железо» и «Сияющий».
  • Standard Edition: Добавлены шлем армии Мин и головной убор «Корона волшебника Бо».

Исправления и улучшения для ПК

  • Исправлено: режим DLSS Ultra Performance больше не выглядит слишком размытым при определённых разрешениях.
  • Оптимизировано: снижено использование видеопамяти, что повышает производительность и стабильность работы на широком спектре видеокарт.

Улучшения для консолей

  • Оптимизирована точность отображения текстур для некоторых ресурсов.
  • Xbox и ПК: Обновлены некоторые значки достижений в соответствии с политикой платформы.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

13
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
iwillsurvive

Жаль что цензуру так и не убрали(

1