Wuchang: Fallen Feathers, Abiotic Factor и Grounded 2 возглавили вторую волну июльских новинок Game Pass

Microsoft объявила о второй волне июльских новинок для подписчиков Game Pass. Уже сегодня в сервисе появился абсурдный шутер High on Life, а до конца месяца в библиотеку добавятся несколько громких и свежих релизов, включая RoboCop: Rogue City и Wuchang: Fallen Feathers.

С 17 июля игроки на ПК и Xbox Series смогут примерить броню культового робота полицейского в RoboCop: Rogue City — сюжетном шутере по мотивам классических фильмов. На следующий день, 18 июля, к подписке добавят Back to the Dawn — мрачную RPG про тюрьму с говорящими животными.

Уже 24 июля состоится релиз Wuchang: Fallen Feathers китайского souls-like в мрачном фэнтезийном сеттинге, вдохновлённого мифами и древними проклятиями. А до конца месяца к подписке также присоединятся: Abiotic Factor (22 июля), Wheel World (23 июля), Grounded 2 (29 июля), а также Farming Simulator 25, который появится 1 августа.

Пользователей Game Pass Ultimate и PC Game Pass также ждут косметические бонусы: с 30 июля можно будет получить скины для FragPunk и подарки для Asphalt Legends Unite. А с сегодняшнего дня доступны бесплатные наборы для Apex Legends и Super Animal Royale.

При этом некоторые игры покинут Game Pass 31 июля. Среди них — Gigantic, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess и Turnip Boy Robs a Bank. У подписчиков осталась всего пара недель, чтобы оценить их перед уходом.