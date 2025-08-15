Wuchang: Fallen Feathers подверглась ревью-бомбингу из-за цензуры после нового патча

Wuchang: Fallen Feathers была встречена неоднозначно, особенно из-за шаблонной формулы в стиле Souls и проблем с производительностью на ПК на старте. Издатель даже признал, что запуск новых ИС в нынешних условиях — это кошмар.

Теперь, после того как рейтинг немного восстановился, Wuchang подверглась ревью-бомбингу из-за новых изменений цензуры, последовавших за последним обновлением 1.5. Новая цензура меняет сюжет игры, внося неприятные изменения и делая некоторых боссов и NPC полностью неубиваемыми.

Wuchang: Fallen Feathers подверглась критике в Steam, поскольку множество игроков жалуются на новые изменения цензуры.

В новом обновлении 1.5 эти неубиваемые боссы впадают в состояние истощения после победы над ними. Некоторые враги, например, солдаты династии Мин, больше не атакуют вообще, что значительно упрощает некогда сложную главу.

Уклонения теперь также кажутся быстрее, а лечение стало проще. Моды на сабреддите игры, запрещающие обсуждение этого спора, ещё больше подогревают реакцию сообщества. Таким образом, эти изменения привели к тому, что тысячи игроков оставили негативные отзывы об игре в Steam, и многие из них теперь отказываются называть Wuchang Souls-like.

Эти цензурные изменения были внесены после негативной реакции нескольких китайских игроков, которые раскритиковали разработчиков за якобы негативное изображение исторических личностей.

Последнее обновление 1.4 также подверглось критике после того, как повысило производительность игры, принудительно снижая разрешение экрана без предупреждения игроков.