Wuchang: Fallen Feathers подверглась ревью-бомбингу из-за цензуры после нового патча

Wuchang: Fallen Feathers была встречена неоднозначно, особенно из-за шаблонной формулы в стиле Souls и проблем с производительностью на ПК на старте. Издатель даже признал, что запуск новых ИС в нынешних условиях — это кошмар.
Теперь, после того как рейтинг немного восстановился, Wuchang подверглась ревью-бомбингу из-за новых изменений цензуры, последовавших за последним обновлением 1.5. Новая цензура меняет сюжет игры, внося неприятные изменения и делая некоторых боссов и NPC полностью неубиваемыми.
В новом обновлении 1.5 эти неубиваемые боссы впадают в состояние истощения после победы над ними. Некоторые враги, например, солдаты династии Мин, больше не атакуют вообще, что значительно упрощает некогда сложную главу.
Уклонения теперь также кажутся быстрее, а лечение стало проще. Моды на сабреддите игры, запрещающие обсуждение этого спора, ещё больше подогревают реакцию сообщества. Таким образом, эти изменения привели к тому, что тысячи игроков оставили негативные отзывы об игре в Steam, и многие из них теперь отказываются называть Wuchang Souls-like.
Эти цензурные изменения были внесены после негативной реакции нескольких китайских игроков, которые раскритиковали разработчиков за якобы негативное изображение исторических личностей.
Последнее обновление 1.4 также подверглось критике после того, как повысило производительность игры, принудительно снижая разрешение экрана без предупреждения игроков.
Надеюсь, теперь эти несколько китайских игроков довольны и смогут перекрыть своими хвалебными одами весь негатив, который выплеснуло намного большее количество игроков. Череда сомнительных решений может и потопить новоиспеченного китайского игродела.
Походу так и будет. Игру если сразу захейтили, то потом уже сложно вытянуть ситуацию
Ошибка новичков. Они сделали хорошую игру. Но шквал негатива явно их поколебал. Они по сути и вроде продались хорошо, а с другой стороны и рейтинг ниже плинтуса. И тут бывалы, начали бы пилить оптимизацию, а на остальные претензии так, лучше выждать. А они растерялись ,да и походу издатель начал наперать, требуя исправить рейтинг. Они начали сразу все и по всем претензиям работать. Игроков надо слушать, но надо понимать где и в каких местах. Вот как с батлой новой, там все как игроки хотели, но тех кто понимал какая батла нужна. И всяких психов не слушали.
Вообще пока выглядит как нормальный игродел которого погубит издатель. Ибо и ценовая политика, и то что игру не отсрочили что бы допилить. Это политика издателя.
Жаль. Мне игра очень понравилась. Прошел всю и выбил все ачивки.
Захейтили ее за оптимизацию в первую очередь. Вот эту проблему и нужно было решать, как заметил комментатор выше, а не идти на поводу у кучки шизанутых "оскорбленных". Ничего, если мои худшие прогнозы не оправдаются, думаю, разработчики/идатель сделают соответствующие выводы.
Называйте вещи своими именами - "Коррекции рейтинга" на более соответствующей текущей действительности
Просто не нужно играть в игру в раннем доступе. Даже если авторы называют это релизом, нужно думать своей головой.
Так в чем цензура?
Ну то что тех персов что раньше можно было убить, теперь нельзя. Тип по идеологическим причинам. Хоть изначально можно было. Зачем. А хз. По ощущением это какая то само цензура.
Ну и просто пример. В игре есть персонаж белый генерал тип знаменитый чел из троецарствия. Он на протяжение своей сюжетки говорит, если я сойду сума, убей меня. В конце его сюжетки он на нас нападет, тип сошел сума, кстати один из прикольнейших босс файтов, и мы его убиваем, он исчезает, и лутаем с него реликвию из за которой он кукухой то и поехал. Теперь же, он в конце файта такой просто встал и говорит, шутка я тебя проверял, и после перегрузки локи он сидит и такой, я устал, я ухожу, вот тебе реликвия.
Короче некоторым китайским игрокам не понравилось, что в игре можно было убивать выдающихся деятелей династии Мин. И цензура патча 1.5 в том, что несколько боссов этой династии (как я понял - двое) после их победы не умирают как раньше, а некоторых NPC, которых можно было убить - нельзя атаковать.
А кто второй?
Ну, видимо теперь надо придумывать истории которые вообще не относятся к реальности, что бы не обидеть некого, хотя и к таким история найдут до чего докопастя!
Когда в метро голову Ленина отстрелили, плакала вся пропаганда.
Надо давать полную свободу действий. А если случайно убил сюжетного персонажа, должно писать - вы убили важного персонажа, загрузите игру с раннего сохранения, иначе прохождение игры будет не возможным.
Так в игре сюжетных персов и нельзя было убить. Просто теперь перс который говорил убей меня если я на тебя нападу, когда на тебя нападет, это сюжетный босс файт, не умирает, а говорит шутка, это я тебя так проверял. В игре нет сохранений как и в любом ДС. Ток если делать копию сейв файлов в тот или иной момент.
Нет нужно писать так, Со смертью этого персонажа нить вашей судьбы обрывается. Загрузите сохранённую игру дабы восстановить течение судьбы, или живите дальше в проклятом мире, который сами и создали
На релизе было около 25% положительных, на данный момент после патча 1.5 = 50% положительных. Опять натянули сову на глобус новостники.
Интересно с каким оружием проще игру проходить ? Я вот с магическим мечом бегаю вроде урон нор но выживаемость маленькая .
Вот если бы сиськи и жопа подверглись цензуре по требованию кого-то, то тогда весь playground возмущался.
из-за "нескольких"?) у кого-то из них мож просто имя было Си Цзиньпин?)