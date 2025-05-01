Wuchang: Fallen Feathers покажут на грядущем мероприятии FGS Live From gamescom latam 2 мая

Издатель 505 Games подтвердил свое участие в предстоящей выставке FGS Live From gamescom latam, где три основных игры из его портфолио будут представлены с помощью совершенно новых трейлеров и эксклюзивных анонсов.

FGS Live From gamescom latam - это специальная цифровая выставка, созданная в результате сотрудничества gamescom latam - латиноамериканского издания крупнейшего в мире игрового мероприятия - и отмеченной наградами команды Future Games Show. gamescom latam пройдет с 30 апреля по 4 мая в районе Анхемби в Сан-Паулу, Бразилия.

Цифровая презентация запланирована на пятницу, 2 мая, в 20:00 МСК и будет транслироваться на официальных каналах Future Games Show на YouTube и Twitch, а также на сайтах дополнительных медиапартнеров.

Это цифровое мероприятие предложит первый взгляд на некоторые из самых ожидаемых предстоящих игр и ключевые обновления со всей игровой индустрии с мировыми премьерами, более 20 новыми трейлерами и интервью и многим другим.

В рамках этого мероприятия зрители могут рассчитывать на никогда ранее не виденные трейлеры и эксклюзивные анонсы, связанные с Wuchang: Fallen Feathers, Blades of Fire и Assetto Corsa EVO.