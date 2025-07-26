Wuchang: Fallen Feathers получила ещё один патч для улучшения производительности на ПК

Новая Souls-like игра Wuchang: Fallen Feathers получила довольно положительные отзывы критиков. Однако после выхода в Steam игра столкнулась с потоком негативных отзывов от ПК-геймеров. Вскоре после выхода игра достигла пугающего среднего значения «в основном отрицательные» в Steam. Несмотря на это, Wuchang остаётся в списке самых популярных игр на ПК. Теперь, после заявления с обещанием исправления проблем с производительностью. Leenzee выпустила второй патч, специально предназначенный для улучшения оптимизации на ПК.
Обновление 1.4, выпущенное сегодня, 26 июля, небольшое. Но два патча за два дня показывают, что разработчик прислушивается к отзывам игроков в вопросах оптимизации.
WUCHANG: Fallen Feathers – патч 1.4 для Steam уже доступен! (Обновление от 26 июля).
Описание патча: оптимизация производительности для некоторых моделей устройств.
Мы уже вовсю работаем над следующим обновлением, которое включает в себя множество улучшений и исправлений. Следите за новостями!
В описании не указано, какие конкретно модели были затронуты. Вероятно, это обновление является прямым ответом на отзывы игроков о конкретных проблемах на ПК, которые остались после предыдущего обновления.
Команда разработчиков подтверждает, что уже работает над следующим обновлением, которое принесет ещё больше улучшений и исправлений. Поэтому геймеры могут ожидать выхода дополнительных обновлений в ближайшем будущем.
Я смотрю наличие сисика и писика не спасает игру, или только ради этого в неё играют? Потому что это довольно средней паршивости souls-like.
Вот наконец то кто то схож с моим мнением, прямо в точку, полностью согласен
Все соулс лайки паршивые игры, особенно азиатские
Даже Секиро от маэстро Бибизяки?
Вообще, интересная ситуация, конечно. Комменты на ПГ об игре - в 90% случаев от людей которые ее даже не запускали. Отзывы в стиме, плач детей об оптимизации и ситуации с каким то там пpоебом с ценой. А как игра сама, да комментирующим насрать, зачастую. Все хотят обиду высказать.
P.S. А игра то топ!)
Она не может быть топ, она полностью деревянная, как будто её сделали в 1990 году.
Почему это деревянная ?
Эх, раньше бы я ответил, что ты дoлбаёб, но сейчас не буду. Нет смысла кому то что то доказывать. Поэтому, просто промолчу с грустной улыбкой. Возможно, это старость, возможно мудрость.
у меня и так все нормально что там иправлять
Не у тебя одного =)
Такая же фигня, игра нормально прёт, даже в 4к, и это при том , что у меня не топовое железо.
Это просто сюр какой-то , ну вот что не так?(с миром, людьми и вообще?)... Акции компании создавшие игру рухнули на 25%, видно что типы пытаются и стараюсь фиксить и штампуют патчи как пирожки, но показатели показывают то что ЖИТЬ им осталось не долго . Вот как так? Что не так? В итоге бабы с фигурами уже не могут затащит игру? Причем взять эффект Стэла Блэйд и её хайп- все видимо из-за принципа "запретный плод" , ну т.е. игра которая была ЭКСОМ чисто под плойку и тем самым нагнетала интерес все больше к себе, а как вышла на ВСЕ платформы, то ворвалась в чарты как вылет пробки из бутылки с двух ног, хотя цена на неё дичайшая, сюжет тупейший, персонажи доски, но ТОП -_- . Тут - цена в два раза меньше, сюжет вроде как есть, персонажи вполне в теле, доступна сразу на все платформы и уже даже мэмы появились со сравнением с новой Цусимой(броня ожидания и реальность типа), но все равно проект продолжает тонуть и усираться и занял разве что ТОП замых провальных продуктов. Вот просто не понимаю что не так, плюс сами-же Китайцы по сути и топят его в дизах, а часть дизов словно ИИ сгенерировала. Значит про голожопую обезьяну это мы любим, а буфиристую бабу это срамота, так что-ли? Я без всякого, просто хочу понять весь сюр ситуации. Народ реально уже с ума сошел и сами не знают видимо чего хотят.
Там чисто китайцы обрушили рейтинг игры. Траблы с ценой , Делюкс изданием и по сюжет моменты многим китайцам не понравились.
Игра отлично продалась если судить по онлайну на пк - а на консолях наверняка еще больше, так что не переживай - все с компанией будет хорошо) Отзывы мало на что влияют в данном случае - да и положительных уже выросли почти на 10% за сутки =)
Аааа , т.е. цены в той-же РУ(говорить человек которые не ру , жесть понимаю) по играм за 3-5 , а то и 8К рублей , если не 10к , при этом игры не всегда прям вау, это значит НОРМА? А цена в 30$ ДЛЯ КИТАЯ(которая по steamdb даже в 5% ниже моих грн!!!!) значит дохера? Гениально блин. А за сколько они хотели? За 5$ её купить блин? Это реальный бред.
Много хайпа. Видимо из за персонажа. А сама игра скучный коридор.
Коридор ахаха!!))))) тут порой не знаешь куда идти ибо направлений штуки 4 а за ними еще =)))
даже если есть развилки, все равно идешь по кишке.
Мб не стоит позориться? В игре полно вертикальных и очень больших локаций.
Игруха так не хило пуканит с боссами😁 Мастерство меча здесь совсем иное в отличие от Секиро и Вуконга. Больше уворотов и нет, как таковых блоков и парирований. Мне игра нравится по графонию, оптимизону и пуканодробилке. Очень сложно, работяги из неё выйти👍🍻🍻🍻🤝 // Nvidia Power
Есть и блок и парирование, почти с любым оружием. Некоторых боссов без парирование хрен убьешь =))))
сразу видно дилетанта который зашел сюда через 10 минут игры не разобравшись с игрой
// Vengel Bryde
Графика хорошая все настройки на максимум видюха 4070.Боевка разнообразная. Вылетов /багов/падения/фпс/тормоза и тд и тп не наблюдал убил 5 боссов.Сиски и письки ,как тут пишут в пределах нормы около 10 костюмов/сетов брони в "рамках приличия",если вы конечно спецом не пытаетесь куда нить заглянуть. Игра на твердую 8/10
Согласен! Тоже зашла. Друзья все тоже играют, понравилась! 100% тот случай, когда на отзывы смотреть не стоит. К тому же, они не объективны)
Все верно. Есть и откровенные наряды и они очень круто сделаны, а если не хочешь ущимляться)) то броня сколопендры в помощь))
неинтересный соулс, вообще никакая игра, сегодня допрошел и ноль эмоций прям печально, тут говорили что похожа на вуконта и стеллар блейд))) до них ей как пешком до Луны хддд, обезьяна так вообще недосягаемая
Так стеллар и бибизян не соулсы.
с элементами соулса точно бибизян, костёр есть, возрождение у костра работает, всякие аналоги колец из тёмных душ присуствуют, только оружки 2 вида, аля палка и копьё, про стеллар блэйд не шарю, да в бибизянке чувствуется чутка бога войны, но там сосалика составляет больший кусок.
Да не соулс бибизян даже близко, наличие точек респавна типа костров не делает из него соулс =) аркада-слешер это чистой воды. В нем нет главного элемента - большого бесшовного мира и эсплоринга.
Выйдут на смешанные отзывы. С 19% до 35% уже поднялись. Если оптимизацию пофиксят, то возможно и положительные. Игра то неплохая.
С оптимизацией как раз полный порядок.
Какая проблема с оптимизацией? там все отлично и на старте без патчей было!
нихрена, ты посмотри гидеона и в его довольно плохо
95% негативных отзывов - Китайцы бомбанули из-за цен, 5% сидящих на 1060 плачут про оптимизацию.
Всё так, по факту) Стримеры играют по полной, все хвалят в основном. Без предубеждений - не плохая игрушка!
игра каловая масса по факту проигрывающая всем играм фромам на 30 голов, а пинокио на 20