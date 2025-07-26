Wuchang: Fallen Feathers получила ещё один патч для улучшения производительности на ПК

Новая Souls-like игра Wuchang: Fallen Feathers получила довольно положительные отзывы критиков. Однако после выхода в Steam игра столкнулась с потоком негативных отзывов от ПК-геймеров. Вскоре после выхода игра достигла пугающего среднего значения «в основном отрицательные» в Steam. Несмотря на это, Wuchang остаётся в списке самых популярных игр на ПК. Теперь, после заявления с обещанием исправления проблем с производительностью. Leenzee выпустила второй патч, специально предназначенный для улучшения оптимизации на ПК.

Обновление 1.4, выпущенное сегодня, 26 июля, небольшое. Но два патча за два дня показывают, что разработчик прислушивается к отзывам игроков в вопросах оптимизации.

WUCHANG: Fallen Feathers – патч 1.4 для Steam уже доступен! (Обновление от 26 июля).

Описание патча: оптимизация производительности для некоторых моделей устройств.



Мы уже вовсю работаем над следующим обновлением, которое включает в себя множество улучшений и исправлений. Следите за новостями!

В описании не указано, какие конкретно модели были затронуты. Вероятно, это обновление является прямым ответом на отзывы игроков о конкретных проблемах на ПК, которые остались после предыдущего обновления.

Команда разработчиков подтверждает, что уже работает над следующим обновлением, которое принесет ещё больше улучшений и исправлений. Поэтому геймеры могут ожидать выхода дополнительных обновлений в ближайшем будущем.