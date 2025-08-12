Wuchang: Fallen Feathers получила обновление 1.5 с улучшениями игрового процесса и исправлениями

Игроки Wuchang: Fallen Feathers теперь могут загрузить обновление 1.5, которое вносит множество изменений и улучшений, направленных на улучшение общего игрового процесса. Команда разработчиков исправила всё: от анимации и темпа боя до ошибок, влияющих на прогресс в некоторых заданиях, и проблем с производительностью на некоторых устройствах.
Помимо исправления ошибок, этот патч также открывает путь для будущих дополнений, включая новое снаряжение и комплекты брони, вдохновлённые эпохой Вэй/Цзинь, которые появятся позже в составе бонусного контента издания Deluxe.
Ключевые изменения в обновлении Wuchang: Fallen Feathers 1.5:
- Улучшения боевой системы и анимации: Изменены кадры неуязвимости при вставании после удара, ускорена анимация исцеления, её можно отменить уклонением.
- Новые и переработанные диалоги: У нескольких NPC добавлены дополнительные реплики для завершения сюжетных линий и исправления ошибок, блокировавших определённые концовки.
- Техническая оптимизация: Снижено потребление видеопамяти, исправлены проблемы со звуком, внесены изменения в освещение и исправлены графические ошибки на некоторых видеокартах NVIDIA.
- Балансировка врагов и ловушек: Снижена устойчивость к ударам некоторых монстров, а также изменены мины и ловушки с шипами для более стратегического ведения боя.
- Исправления ошибок и повышение стабильности: исправлены сбои, проблемы с лифтами, инвентарём и критические ошибки, которые могли приводить к сбоям в определённых ситуациях.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
мазохисты уже прошли и забыли, трая по 8 часов каждого босса. Остальные нормальные - скипнули и удалили. Для кого эти патчи // Илья Прохоров
Игра с нормальной сложностью с вариативнейшим билдостроением и механиками. Уж не знаю, каким надо быть игроком, что бы сидеть на боссах 8 часов. На самом деле никто сток не сидел. А коментатор как обычно врет, потому что ру комьюнити сейчас вот такое поведение поощряет. Поведение крикливых, ноющих, вечно на все обижающихся людей. Людей что в игры не играют.
Тут намедни один ныл что не может в TQ2 босса убить и просил трейнер. Я хз как это ваще, пробежал и даже не понял что в конце был босс, думал проста какая-то элитка перед боссом, а тут целый сосалик !
Да я даже больше скажу в вучанге если ты прям вообще не хочешь что либо делать, есть ваншот билды с магией. А так же есть скил который дает тебе щит карл, щит позволяющий буквально задефать 2-3 тычки босса, с которым игры превращается в детские покатушки, кастуешь щит и бьешь босса, и так по кругу. Есть оружие что дает тебе перманентный эвейд. Если ты прям плох в игры,плохо парируешь,уворачиваешься, игра дает тебе кучу механизмов это обойти.
больше оптимизации пусть завезут,а не диалоги добавляют.кто их читает
Куда тебе ? Там её и так хоть отбавляй.
Мб им еще и комп тебе обновить?
ну пусть обновят
КАЗУАЛЬШИНА!
А как назад откатиться в стиме без патч версию? Игру прошел как она вышла за 3 дня, думаю перепройти. Но похоже она уже будет очень легенькая с этими патчами...
Там 4 нг+ проходи и это не финальный патч, там ещё будут приколы
На нг+1 ты уже берешь кап (270), а если захотеть то и на нг+0, дальше АПы только за квесты и боссов (когда именно ртуть падает). При этом даже на +1 у боссов просто какое-то неприличное к-во хп в конце, не у всех правда, Хуньлань 2 дохнет на раз, а вот ведьму Бо (56000) и далее можно ковырять до пенсии.
Хм. 9-10 Гб видеопамяти всего-то. Это разве много? А что, бывают видюхи с 4-8Гб памяти в 2025г? =))
Она жрала и 15 легко. Даже скорей не жрала а резервировала.
прикинь байтер сраный, да даже га 12 гигах игра пердит иногда жиденьким.