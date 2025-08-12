Wuchang: Fallen Feathers получила обновление 1.5 с улучшениями игрового процесса и исправлениями

Игроки Wuchang: Fallen Feathers теперь могут загрузить обновление 1.5, которое вносит множество изменений и улучшений, направленных на улучшение общего игрового процесса. Команда разработчиков исправила всё: от анимации и темпа боя до ошибок, влияющих на прогресс в некоторых заданиях, и проблем с производительностью на некоторых устройствах.

Помимо исправления ошибок, этот патч также открывает путь для будущих дополнений, включая новое снаряжение и комплекты брони, вдохновлённые эпохой Вэй/Цзинь, которые появятся позже в составе бонусного контента издания Deluxe.

Ключевые изменения в обновлении Wuchang: Fallen Feathers 1.5:

Улучшения боевой системы и анимации: Изменены кадры неуязвимости при вставании после удара, ускорена анимация исцеления, её можно отменить уклонением.

Новые и переработанные диалоги: У нескольких NPC добавлены дополнительные реплики для завершения сюжетных линий и исправления ошибок, блокировавших определённые концовки.

Техническая оптимизация: Снижено потребление видеопамяти, исправлены проблемы со звуком, внесены изменения в освещение и исправлены графические ошибки на некоторых видеокартах NVIDIA.

Балансировка врагов и ловушек: Снижена устойчивость к ударам некоторых монстров, а также изменены мины и ловушки с шипами для более стратегического ведения боя.

Исправления ошибок и повышение стабильности: исправлены сбои, проблемы с лифтами, инвентарём и критические ошибки, которые могли приводить к сбоям в определённых ситуациях.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.