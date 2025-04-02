Wuchang: Fallen Feathers предложит более трех концовок, каждая из которых зависит от выбора игрока

Один из самых ожидаемых Soulslike-проектов этого года, Wuchang: Fallen Feathers, обещает долгую и вариативную кампанию.

Разработчики из Leenzee Games в интервью GamingBolt рассказали, что средняя продолжительность прохождения составит от 40 до 60 часов. Помимо этого, игра предложит более трех концовок, каждая из которых полностью отличается и зависит от выбора игрока.

«Побочные квесты будут влиять на основной сюжет», — отмечает студия. «Разные концовки означают разные судьбы главного героя».

Wuchang: Fallen Feathers выйдет летом на PS5, Xbox Series X/S и PC, а также станет доступна в Game Pass. Точная дата релиза пока не объявлена.