Wuchang: Fallen Feathers стартовала с рекордом в 114 тысяч игроков, но тонет в негативных отзывах

Сегодня состоялся релиз амбициозной экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers, которая явно черпает вдохновение из Dark Souls, Sekiro и других соулслайков. Проект старается сочетать проверенные временем механики с уникальной эстетикой древнего Китая, а в центре внимания — главная героиня в откровенных и стилизованных костюмах. Казалось бы, всё было подготовлено для успеха, и старт оказался действительно многообещающим — в пиковый момент в Steam игру одновременно запустили более 114 тысяч пользователей.
Однако уже через несколько часов после релиза проект столкнулся с настоящей волной недовольства. Сейчас у игры менее 18% положительных отзывов, что при столь высокой активности выглядит как тревожный сигнал.
Игроки жалуются на катастрофическую оптимизацию на ПК, фатальные ошибки на старте, неудачную раскладку клавиш и невозможность настроить управление под себя. Особое раздражение вызвала ценовая политика издателя — в некоторых регионах игра была неожиданно уценена сразу после релиза, а награды, обещанные покупателям дорогих изданий, стали доступны в стандартной версии.
Многие пользователи восприняли это как прямое предательство:
Предзаказавшие делюкс-издание заплатили больше и оказались дураками.
— Сообщается в одном из самых популярных отзывов к игре.
Обострилась и обстановка вокруг раннего доступа стримеров, которым дали поиграть за неделю до релиза — на фоне багов и технических проблем у обычных игроков это только усилило недовольство.
Примечательно, что еще за день до выхода западная пресса довольно тепло встретила Wuchang: Fallen Feathers. В своих рецензиях журналисты отмечали интересный сеттинг и в целом достойный уровень исполнения. Однако проблемы с производительностью на ПК также не остались без внимания — многие издания призвали игроков быть готовыми к шероховатостям.
На консолях, судя по всему, таких проблем нет — отзывы от владельцев PlayStation и Xbox гораздо спокойнее. А вот ПК-версия явно нуждается в срочном патче, если разработчики рассчитывают удержать аудиторию. Впрочем, для современных релизов это уже стало нормой: технический ремонт «на ходу» почти неизбежен.
А как же "азиты, которые спасают сиськами и жопами игровую индустрию"?
ты тут местных токсикозных подростков не зли, у них культ сисек и писек.
видишь, уже клоунов накидали.
они поняли на чем можно гоев греть и будут теперь клепать сиськи+жопы+соулс))
Никогда не предзаказывай. Это уже давно должно быть вырублено в граните.
Я уж молчу про "не играй на релизе", что в наше время скатывания на дно игровой индустрии то же обязательно.
не ну в отдельные проекты можно и на релизе поиграть, если был длительный ранний доступ как у бг3 и fall of avalon
дайте угадаю,в отзывах фемозы расперделись
Нет, тут разрабы сами обосрались. Они просто снизили цену на игру после релиза, и в итоге те, кто покупал не напрямую в Стиме, оказались в дураках, так как не рефанднуть. Плюс всем обладателям стандартной версии бесплатно раздали бонусы из Делюкса. Ну и оптимизация хромает.
Классика современного геймдева. Выпустили неоптимизированный кусок когда, словили хейт. Теперь допатчат, починят оптимизон, добавят нормальный бег и раскладку, и игра спустя время придёт к своим 70-80% положительных отзывов в Стиме
Ну, оптимизируют, а вот неудобное управление уже серьёзнее.
Я так понимаю неудобное с клавомыши? С геймпада нормальное наверное?
Г-споди. Шестое чувство спасло от покупки, не иначе.
В чем прикол заменить одну букву на "-" чтобы типа сократить текст? Ты потратил ровно столько же усилий на набор слова, сколько потратил бы, если б нажал клавишу "о"
Да обычная проходная игра по моему, похожа на Wo Long: Fallen Dynasty (но я ещё не играла не в то, не в то. Для меня выглядят одинаково). Phantom Blade Zero, вот на это стоит внимание обратить.
И вот мы лицезреем очередной оверхайпленый пример, когда фанаты-хомяки раздули себе шедевр еще до релиза, потому что "вуконг был шедевр" (на самом деле посредственный), а значит и эта обосраться не должна. Ну собственно - обосралась.
Мораль сей басни не нова, кочует из года в год - никогда не предзаказывай, не фанатей, а выводы делай только после релиза когда сам попробуешь, а не продажные стримеры.
Никто никем не оказался. Предзаказчики это всегда дураки.
Трамп приказал одобрять кетайцев.
С чего, тут отличный костюм за предзаказ идёт. Да и во многих играх бонусы за предзаказ не дают больше вообще никак получить.
Это работает и в обратную сторону, когда начинают хейтить игру и считать ее плохой еще до релиза. А игра выходит хорошей, но хейт уже не остановить и в итоге хорошая игра проваливается
то есть вышел соулслайк, который никому не нравиться, но люди продолжают в него играть?
в целом ничего нового для жанра соулслайк
База. Всегда всегда так было))
Любой по сути не то что дурак.... идиот, который бежит впереди паровоза делая предзаказы. Особенно в нын. время, когда очевидно , что игры не соответствуют действительности показанного ранее.
попробовал по пассу, ну в целом норм, пойдет . когда скучно станет - можно поиграть
Визуал как? Не однообразная?
визуал dark souls и не не 3 а 1
Оформил Рефанд, через годик куплю починенную и по скидке