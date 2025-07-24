Wuchang: Fallen Feathers стартовала с рекордом в 114 тысяч игроков, но тонет в негативных отзывах

Сегодня состоялся релиз амбициозной экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers, которая явно черпает вдохновение из Dark Souls, Sekiro и других соулслайков. Проект старается сочетать проверенные временем механики с уникальной эстетикой древнего Китая, а в центре внимания — главная героиня в откровенных и стилизованных костюмах. Казалось бы, всё было подготовлено для успеха, и старт оказался действительно многообещающим — в пиковый момент в Steam игру одновременно запустили более 114 тысяч пользователей.

Однако уже через несколько часов после релиза проект столкнулся с настоящей волной недовольства. Сейчас у игры менее 18% положительных отзывов, что при столь высокой активности выглядит как тревожный сигнал.

Игроки жалуются на катастрофическую оптимизацию на ПК, фатальные ошибки на старте, неудачную раскладку клавиш и невозможность настроить управление под себя. Особое раздражение вызвала ценовая политика издателя — в некоторых регионах игра была неожиданно уценена сразу после релиза, а награды, обещанные покупателям дорогих изданий, стали доступны в стандартной версии.

Многие пользователи восприняли это как прямое предательство:

Предзаказавшие делюкс-издание заплатили больше и оказались дураками.

— Сообщается в одном из самых популярных отзывов к игре.

Обострилась и обстановка вокруг раннего доступа стримеров, которым дали поиграть за неделю до релиза — на фоне багов и технических проблем у обычных игроков это только усилило недовольство.

Примечательно, что еще за день до выхода западная пресса довольно тепло встретила Wuchang: Fallen Feathers. В своих рецензиях журналисты отмечали интересный сеттинг и в целом достойный уровень исполнения. Однако проблемы с производительностью на ПК также не остались без внимания — многие издания призвали игроков быть готовыми к шероховатостям.

На консолях, судя по всему, таких проблем нет — отзывы от владельцев PlayStation и Xbox гораздо спокойнее. А вот ПК-версия явно нуждается в срочном патче, если разработчики рассчитывают удержать аудиторию. Впрочем, для современных релизов это уже стало нормой: технический ремонт «на ходу» почти неизбежен.