Wuchang: Fallen Feathers уже среди лидеров продаж Steam, несмотря на 2 месяца до выхода

Предстоящая экшен-RPG от 505 Games, Wuchang: Fallen Feathers, должна выйти через несколько месяцев. Игра во многом вдохновлеа Ninja Gaiden и Dark Souls, и поклонники Souls-like с нетерпением ее ждут.

Несмотря на то, что до выхода осталось 2 месяца, Wuchang: Fallen Feathers уже вошла в список лидеров продаж Steam, что говорит о том, что она может стать финансовым успехом для студии.

Wuchang: Fallen Feathers входит в число лидеров продаж Steam, занимая 5-е место в платной категории. Единственные игры, которые находятся выше: Oblivion Remastered, Clair Obscur, Schedule l и Crusader Kings 3.

Примечательно, что недавно была объявлена дата выхода – 24 июля, так что до её релиза осталось еще более 2 месяцев. Поэтому уже занимать место в числе лидеров продаж — очень хороший знак для студии Leenzee и издательства 505 Games.