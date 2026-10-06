WUCHANG: Fallen Feathers впервые дошла до геймплея в KytyPS5 - пока с графическими проблемами

Эмулятор PlayStation 5 KytyPS5 продолжает расширять совместимость с современными играми. В официальном репозитории появился новый отчёт по WUCHANG: Fallen Feathers, где PS5-версия получила статус In game. На сборке cdb64bf пользователь смог запустить игру, выбрать New Game и перейти непосредственно к геймплею.

Пока о нормальной играбельности говорить рано: автор теста прямо отмечает, что визуальная часть серьёзно сломана. Проверка проводилась под CachyOS на ноутбуке с Core i5-13420H, GeForce RTX 4060 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ VRAM.

На данный момент это ранний этап совместимости, однако сам факт выхода WUCHANG за пределы меню и загрузки непосредственно в игру является ещё одним заметным шагом в развитии KytyPS5.