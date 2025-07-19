Wuchang полностью использует возможности PS5 Pro, предлагая три графических режима с частотой до 80 к/с

Wuchang Fallen Feathers, грядущая Souls-like ролевая игра от 505 Games и Leenzee, похоже, использует все возможности PS5 Pro, предлагая три режима производительности.

Страница Wuchang Fallen Feathers на официальном сайте PlayStation содержит новую информацию о режимах производительности, доступных для PS5 и PS5 Pro. Подробности о графических настройках и разрешении для трёх режимов: «Качество», «Сбалансированный» и «Производительность», пока не опубликованы. Однако теперь мы знаем, какую частоту кадров можно ожидать.

PS5

Режим качества: 30 кадров/с

Сбалансированный режим: 40 кадров/с

Режим производительности: 60 кадров/с

PS5 Pro

Режим качества: 60 кадров/с

Сбалансированный режим: 70 кадров/с

Режим производительности: 80 кадров/с

В режиме качества базовая версия Wuchang Fallen Feathers для PS5 будет работать с частотой кадров 30 кадров/с при максимально возможных настройках графики и/или разрешения. Для тех, кто играет на экранах с частотой 120 Гц, сбалансированный режим обеспечит частоту кадров 40 кадров/с с некоторыми ограничениями в настройках графики и/или разрешения. Наконец, режим «Производительность» будет стремиться к максимально возможной частоте кадров в 60 кадров в секунду с дальнейшим снижением качества графики и/или разрешения.

С другой стороны, версия Wuchang Fallen Feathers для PS5 Pro будет стремиться к 60 кадрам в секунду в режиме «Качество», что вдвое превышает частоту кадров базовой консоли. Для тех, кто играет на дисплеях с частотой 120 Гц, режим «Сбалансированный» обеспечит частоту кадров более 60 кадров в секунду, в среднем около 70 кадров в секунду. Наконец, режим «Производительность» будет стремиться к максимально возможной частоте кадров в секунду, в среднем 80 кадров в секунду.

Игроки на дисплеях с частотой 120 Гц и поддержкой VRR могут воспользоваться режимами «Сбалансированный» и «Производительность» с частотой 60+ кадров в секунду, доступными на PS5 Pro. С другой стороны, те, кто ищет наилучшее качество графики, могут выбрать режим «Качество» на консоли Sony среднего поколения и запустить игру с частотой кадров, эквивалентной режиму «Производительность» базовой PS5.