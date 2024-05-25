Авторы Wuthering Waves добавят возможность пропускать кат-сцены и подарят игрокам 5-звёздочного персонажа

Wuthering Waves, новая экшен-RPG, явно претендующая на конкуренцию с Genshin Impact, делает сюжетный контент пропускаемым и дарит пару ценных подарков всем игрокам.
Новая ARPG Wuthering Waves от Kuro Games вышла на этой неделе под критику со стороны игроком, связанных с проблемами производительности: сильными лагами, низкой частотой кадров, сбоями, а в некоторых случаях и перегревом устройств. Компания Kuro поспешила выступить с заявлением и выпустить "экстренный патч", направленный на решение самых серьезных проблем, но теперь она пошла дальше и прямо предлагает несколько редких подарков в качестве компенсации.
Но прежде всего Kuro Games заявила, что грядущее обновление позволит вам пропустить "большую часть сюжетных сцен", а в конечном итоге планируется сделать возможность пропуска всех сюжетных сцен. Это делается для того, чтобы дать игрокам "больше контроля над игровым процессом", а также, несомненно, в ответ на жалобы игроков о том, что сюжетные сцены сильно затянуты.
Что касается других предложений, то Kuro дарит всем игрокам Wuthering Waves 10 Radiant Tides и один бесплатный специальный ваучер на 5-звездочного стандартного резонатора "в знак благодарности за вашу поддержку". Если вы еще не поняли, 5-звездочные резонаторы - самые редкие персонажи в игре, а это значит, что игроки смогут получить в свое распоряжение очень ценного персонажа, который будет жизнеспособен еще очень долгое время.
Но это еще не все! Kuro также заявляет, что добавит дополнительная историю резонатора Иньлинь "в ближайшее время", предположительно потому, что игроки смогли использовать эксплойт для ее разблокировки перед июньским запуском, так почему бы и нет? Наконец, Kuro обещает дальнейшие улучшения в бою "для более приятного геймплея".
Зачем делать такие сюжетные сцены, чтоб потом игроки просили возможность их скипать?
В общем, как обычно в подобных играх - кнопку скипнуть сюжет, за донат кнопку скипнуть гринд - и все, от игры больше ничего не остается, но вы главное донатьте
Я тоже не понимаю зачем эта пустая болтовня ни о чём в гачах. Причем больше всего убивает, что после одного диалога, который скипается, появляется другой, который не скипается... В ВуВе чтоб начать нормально ходить изучать мир, нужно 1,5-2 часа пытаться скипнуть диалоги и попытаться не психануть от их количества...
Диалогов порой бывает слишком много. При том что в 50% там просто вода. Логично что люди хотят поиграть. а не почитать.
Принципиально не играю в игры без русского языка, если разраб ложит болт, то и я на него ложу х...
Это ещё что, самая большая беда этой гачи в отсутствии как такового вайфу-фактора. Его там практически нет, так как дизайн всех персонажей максимально отталкивающий. У тебя не возникает желания - Оу, какая сасная тянка, хочу её крутануть. Ты просто сидишь с покерфейсом и тебе абсолютно пофигу на этих персонажей.