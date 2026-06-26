Авторы Wuthering Waves показали масштабное обновление 3.5 - Kuro Games делает ставку на новый этап развития игры

Kuro Games объявила, что обновление 3.5 для Wuthering Waves под названием «Звуки прошлого, гимны не угасающих грез» станет доступно уже 10 июля. Эта дата станет важной вехой для проекта сразу по двум причинам: вместе с новым контентом состоится долгожданный релиз игры на Xbox Series, благодаря чему бесплатная RPG с открытым миром расширит свою аудиторию еще одной консольной платформой.

Главным событием версии станет продолжение основной сюжетной линии. Игроков ждут Глава IV, Акт I «Ветер перед бурей», Глава IV, Акт II «Сюаньлин поёт, буря утихает» и переходная глава «Песнь о невидимых узах». Кроме того, в игре откроется новая область Мэнчжоу: Земля Сюаньфан, а также появится постоянное событие «Уведомления Миншен».

Обновление заметно расширит состав доступных персонажей. В игру добавят новых резонаторов Янъян: «Сюаньлин», Суйсуй и новую форму Rover с атрибутом «Электро». Вместе с ними появятся новые пятизвёздочные виды оружия «Лазурная клятва» и «Вестник Первого света», а также очередные баннеры персонажей и оружия. Отдельно разработчики подготовили систему «Реверб», позволяющую выбирать целевые пятизвёздочные награды во время специальных событий призыва.

Версия 3.5 принесёт и одну из самых востребованных функций сообщества — возможность назначать разные языки озвучки для каждого резонатора. При этом сюжетные сцены останутся без изменений, чтобы сохранить целостность повествования. Автоматическое прохождение диалогов также станет значительно удобнее: игрокам предложат полуавтоматический и полностью автоматический режимы.

Не обошлось и без технических улучшений. На ПК появится поддержка Intel XeSS 3 Frame Generation для совместимых видеокарт Intel, а клиент получит дополнительное сжатие ресурсов, что уменьшит занимаемый объём игры. На мобильных устройствах существенно расширят возможности очистки данных, включая удаление неиспользуемых голосовых пакетов.

Для новичков Kuro Games полностью переработает стартовую систему прогресса, добавив обновлённые обучающие события и дополнительные награды. Также станет проще получать доступ к инстансам с материалами благодаря обновлённому «Путеводителю», а система фильтрации ресурсов станет значительно удобнее.

Помимо этого, игроков ждут новые костюмы Peppermint для Lynae и Peach Parfait для Chisa, аксессуары, облики мотоциклов, дополнительные «Эхо», новые эффекты «Сонаты», тактическая голограмма, боевые и исследовательские события, а также целый ряд временных активностей.

На фоне выхода Xbox-версии обновление 3.5 выглядит не просто очередным патчем с новым контентом, а полноценным этапом развития Wuthering Waves. Разработчики одновременно продолжают расширять сюжет, совершенствовать качество жизни игроков и повышать технический уровень проекта, стремясь сделать его более удобным как для новичков, так и для тех, кто играет с самого релиза.