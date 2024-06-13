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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8 307 оценок

Авторы Wuthering Waves выдадут подарки всем игрокам в честь 30 млн загрузок игры

butcher69
Новости

Мобильный гача-экшен Wuthering Waves от Kuro Games на днях достиг нового впечатляющего рубежа: 30 миллионов загрузок на всех платформах! В честь этого разработчики решили порадовать своих игроков щедрыми подарками.

Изначально планировалось разыграть всего 10 наборов Lustrous Tide, необходимых для крутки баннера персонажей, среди 10 случайных победителей. Однако фанаты игры выразили желание, чтобы подарки получили все игроки, ведь 30 миллионов загрузок — это действительно значимое событие.

Разработчики прислушались к просьбам сообщества и решили, что все игроки Wuthering Waves получат по 10 Lustrous Tide и 5 Crystal Solvent. Эти предметы будут автоматически отправлены на внутриигровую почту.

К сожалению, окончательная дата, до которой можно будет забрать подарки, не сообщается.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

загрузки накручиваются легко. ну че крутанул сижу обсыхаю ни одного перса

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saiditsme

30 миллионов долбоебов! СубханаЛлах, как же близок этот мир к пламени Джаханнама.

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