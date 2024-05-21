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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Открытый мир, Аниме
7.8 76 оценок

Бесплатная игра Wuthering Waves уже доступна для предварительной загрузки на ПК, iOS и Android

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Kuro Game объявили на своих официальных страницах в социальных сетях, что их масштабная ролевая игра Wuthering Waves полностью готова к запуску на всех платформах. Любой желающий может заранее скачать клиент и выполнить предварительную загрузку на ПК, iOS и Android. Полноценный релиз проекта ожидается завтра, а пока разработчики предлагают ознакомиться с сюжетным трейлером Wuthering Waves.

В опубликованном ролике игрокам рассказали об эпичной битве с ужасным монстром, который мог превращать павших воинов в своих прислужников. Генерал Джезу Линн отважно противостоял этому чудовищу, но битва приняла новый оборот, когда начался ретроактивный дождь, заставивший капли дождя падать вверх. В этом сражении генералу Линну пришлось пожертвовать собой ради спасения оставшихся людей.

Как сообщается, клиент игры на всех устройствах весит около 123 МБ. На мобильных платформах общий вес Wuthering Waves составляет 6,2 ГБ, которые необходимо скачать через приложение. На ПК объем игры будет несколько больше — около 30 ГБ.

Заняться загрузкой файлов можно уже сейчас. Доступ к Wuthering Waves на ПК, iOS и Android откроется игрокам уже завтра — 22 мая.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Radagor

Где на пк скачать клиент? На андроид устанавливается, на пк нигде не нашел.

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Raphtallia

С 13.00 будет доступно на ПК, как я поняла на их сайте. Либо через епик, либо через их лаунчер.

1
vordos Raphtallia

да в час дня эпик)

1
vordos

на айфоне уже скачал зарегал учетка батарея грееться нормально так видено пока не оптимизирован клиент, ждет на пк час дня через эпик шпепик, очень надеюсь что будет поддерживать широкоформатые мониторы игра 21:9 и 32:9

0
Agent Qracle

"На мобильных платформах общий вес Wuthering Waves составляет 6,2 ГБ, которые необходимо скачать через приложение. "

Гонишь, чумба - там 7.3 гига

0