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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Открытый мир, Аниме
7.9 211 оценок

Бесплатная Wuthering Waves за первую неделю принесла создателям более 40 миллионов долларов

Gutsz
Новости

Сравнительно небольшая китайская студия Kuro Games на прошлой неделе выпустила свою новую игру под названием Wuthering Waves. Это бесплатный ролевой экшен с разнообразными персонажами, динамичной боевой системой, открытым миром и боссами. Еще до релиза проект многие сравнивали с популярной Genshin Impact, а некоторые аналитики ожидали, что Wuthering Waves сможет превзойти её успех. Недавний отчет показал, что игра уже приносит создателям десятки миллионов долларов, однако её доход не сравнится с детищем miHoYo.

Аналитический портал GameLook проанализировал китайский и мировой рынки с целью выяснить примерную прибыльность Wuthering Waves. Согласно полученным данным, это самый популярный и прибыльный проект Kuro Games на данный момент. Игра занимает высокие позиции в мобильных чартах и сумела набрать внушительную базу игроков, несмотря на серьезные проблемы с производительностью и технические сбои.

За первую неделю Wuthering Waves заработала более 42 миллионов долларов США. Эта цифра основана только на внутриигровом донате, который совершенно не обязателен для прохождения. И это лишь исходя из весьма ограниченных данных из самых крупных регионов. Для бесплатной игры это внушительная цифра, однако до рекордов своего конкурента в лице Genshin Impact ей далеко. Игра от miHoYo за первую неделю принесла более 60 миллионов долларов и затем эта цифра увеличилась до 800 миллионов долларов за первый год. У Wuthering Waves еще есть шансы значительно увеличить свою аудиторию во время летнего сезона.

Wuthering Waves доступна для игры на ПК и мобильных платформах. У игры нет официальной поддержки русского языка, однако энтузиасты оперативно выпустили русификатор, который вы можете скачать на нашем сайте. К сожалению, часть русскоязычного сообщества пытается его отменить и оклеветать его создателей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Эти китайцы глупые т.к не добавили русский на старте. Вот miHoYo рубят фишку.

0
drhto

нее эт просто ты тупои раз английского не знаеш

-4