Genshin Impact уступила Wuthering Waves в октябрьском рейтинге гача-игр - доход упал почти вдвое

Опубликованы оценки доходов мобильных гача-игр за октябрь 2026 года. Одним из главных изменений стало падение выручки Genshin Impact: проект HoYoverse заработал около 26 миллионов долларов против 50,23 миллиона в сентябре. Это позволило игре сохранить место в тройке лидеров, но впереди неё оказались Naruto Mobile и Wuthering Waves.

Последняя заняла вторую строчку рейтинга с результатом около 28 миллионов долларов. Лидером месяца стала Naruto Mobile, доход которой оценивается в 30 миллионов. Таким образом, Wuthering Waves смогла обойти Genshin Impact, хотя разница между ними составила всего два миллиона долларов.

В пятёрку самых прибыльных проектов также вошли SD Gundam G Generation ETERNAL и Arknights — обе игры заработали примерно по 20 миллионов долларов.

Остальные проекты HoYoverse показали неоднозначные результаты. Zenless Zone Zero поднялась до одиннадцатого места с доходом в 16 миллионов долларов, тогда как месяцем ранее её показатель составлял 11,49 миллиона. Honkai: Star Rail, напротив, опустилась на тринадцатую позицию: выручка сократилась с 33,74 до 15 миллионов долларов.

Важно учитывать, что рейтинг отражает только доходы от мобильных платформ. Продажи на ПК и других устройствах в расчёт не входят, поэтому реальные финансовые результаты проектов могут быть выше. Кроме того, поскольку в Китае отсутствует Google Play, оценки доходов Android-версий в этом регионе рассчитываются с использованием коэффициента, основанного на показателях iOS.

Октябрь оказался непростым месяцем для нескольких крупных игр HoYoverse: Genshin Impact и Honkai: Star Rail заметно потеряли в выручке, тогда как Zenless Zone Zero смогла улучшить результат. При этом один месяц ещё не позволяет говорить о долгосрочном изменении расстановки сил в жанре.