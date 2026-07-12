Игроки в восторге: в Wuthering Waves появились купальники, которые становятся полупрозрачными при намокании

Популярная гача Wuthering Waves вновь оказалась в центре внимания игрового сообщества. С выходом нового обновления разработчики из студии KURO GAMES добавили в игру летние костюмы для персонажей, которые впечатлили фанатов неожиданной физической детализацией.

Главной особенностью новых скинов стала их реалистичная реакция на воду. Игроки заметили, что, когда персонаж в купальнике попадает под дождь или заходит в водоем, ткань костюма становится слегка прозрачной. После выхода на сушу наряд постепенно высыхает и возвращается к исходному виду в течение некоторого времени.

Особый восторг у пользователей вызвала еще одна маленькая, но впечатляющая деталь: если мокрый персонаж садится на стул или скамью, на поверхности мебели остается отчетливый влажный след от ягодиц.

Видеоролики и скриншоты с демонстрацией этих эффектов стремительно набирают популярность в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают новый уровень проработки деталей, называя разработчиков "технарями-извращенцами" в хорошем смысле и благодарят студию за внимание к мелочам.

Wuthering Waves - это бесплатная открытая экшен-RPG в постапокалиптическом сеттинге от китайской студии KURO GAMES, известной по хиту Punishing: Gray Raven. Разработчики продолжают укреплять свою репутацию мастеров качественной анимации и нестандартного подхода к взаимодействию персонажей с окружающим миром.