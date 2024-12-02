Компания Tencent купила авторов популярной гачи игры Wuthering Waves, но они сохранят творческую независимость

Компания Tencent, один из крупнейших игроков в игровой индустрии, приобрела 51,4% акций студии Kuro Games — разработчика популярной мобильной RPG Wuthering Waves, которая распространяется бесплатно. Эта сделка делает Tencent единственным внешним акционером компании, хотя в Kuro Games заверили, что продолжат работать независимо.

В официальном заявлении Kuro Games подчеркнули, что подобный подход соответствует стратегии Tencent в управлении такими крупными студиями, как Riot Games и Supercell. Это позволит сохранить креативную свободу и сосредоточиться на долгосрочных планах.

Wuthering Waves, вышедшая в 2024 году, стала одной из самых успешных мобильных игр, почти достигнув уровня доходов Genshin Impact, созданной HoYoverse. Качественная графика, захватывающий сюжет и уникальные механики сделали её прямым конкурентом для лидеров жанра.

Сделка с Tencent может означать дальнейшее развитие Wuthering Waves и открытие новых возможностей для Kuro Games. Поклонники надеются, что финансовая поддержка позволит студии создавать ещё более качественные проекты и расширять вселенную Wuthering Waves.

Сейчас студия находится на ключевом этапе своего развития, и сотрудничество с Tencent может укрепить её позиции на мировом рынке.