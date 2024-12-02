Компания Tencent купила авторов популярной гачи игры Wuthering Waves, но они сохранят творческую независимость

Компания Tencent, один из крупнейших игроков в игровой индустрии, приобрела 51,4% акций студии Kuro Games — разработчика популярной мобильной RPG Wuthering Waves, которая распространяется бесплатно. Эта сделка делает Tencent единственным внешним акционером компании, хотя в Kuro Games заверили, что продолжат работать независимо.
В официальном заявлении Kuro Games подчеркнули, что подобный подход соответствует стратегии Tencent в управлении такими крупными студиями, как Riot Games и Supercell. Это позволит сохранить креативную свободу и сосредоточиться на долгосрочных планах.
Wuthering Waves, вышедшая в 2024 году, стала одной из самых успешных мобильных игр, почти достигнув уровня доходов Genshin Impact, созданной HoYoverse. Качественная графика, захватывающий сюжет и уникальные механики сделали её прямым конкурентом для лидеров жанра.
Сделка с Tencent может означать дальнейшее развитие Wuthering Waves и открытие новых возможностей для Kuro Games. Поклонники надеются, что финансовая поддержка позволит студии создавать ещё более качественные проекты и расширять вселенную Wuthering Waves.
Сейчас студия находится на ключевом этапе своего развития, и сотрудничество с Tencent может укрепить её позиции на мировом рынке.
Так если игра "конкурент лидерам жанра", то у неё в принципе не должно быть проблем с развитием и расширением вселенной, так ведь?
А кто говорил про проблемы?
По другому это интерпретировать не получится.
Тут речь про создание доп. проектов, а не о том, что у них проблемы и надо помочь. WW отлично шла своим ходом и без Tencent.
Sony не успела... Хотя для них прям идеальный был кандидат. А китайцы в очередной раз доказали что никому не отдадут жирный кусок своего гача пирога.
Хорошо, что я не играю. Ибо Тенсент игру окончательно добьет.
Пофиг. WuWa стала скучной, с ужасными зацензуренными персонажами на уровне того же геншина. Пусть делают что хотят, кроме графики в ней ниче нет. Главное чтоб Shift Up никто не трогал. Вот это действительно гении, с потрясными играми.
Ну там есть подвижки, у Хранительницы нормальные трусы (а не шорты/панталоны), у Камелии колготки сделали прозрачными.
Да. Shorekeeper была неожиданно сексуальной. И у меня прям даже появились надежды. Только они тут же разбились, сразу как я увидел нескольких новых персонажей из 2.0. Очередной зацензуренный мелкосисечный треш с шортами под юбкой. Ни одного нормального персонажа. Рогатая баба ниче так, но ептыть, расстегните вы ей рубашку, нахрена она вся укутанная? Кароч, наверное скоро буду забрасывать, хороших гач полно, не хотят давать мне что я хочу, не надо. "Свято место..."
Ну на сливы нужно смотреть с толикой скептицизма, ещё могут что-то поменять (как у Камелии).
да уж, кроме и после Чангли ничего интересного...