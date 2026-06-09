Кроссовер Wuthering Waves X Cyberbunk Edgerunners подарил фанатам пары Люси и Дэвид заслуженную счастливую концовку

Временное событие, посвященное коллаборации мобильной RPG Wuthering Waves (WuWa) с культовой аниме-адаптацией Cyberpunk: Edgerunners, стартовало 8 июня 2026 года. Финальная сцена обновления 3.4 заставила миллионы игроков по всему миру прослезиться: разработчики из Kuro Games подарили фанатам пары Люси и Дэвид тот самый хэппи-энд, о котором они мечтали после просмотра шоу от Studio Trigger.

Оригинальный сериал Cyberpunk: Edgerunners запомнился зрителям своей трагической развязкой. Дэвид Мартинес пожертвовал собой, чтобы спасти возлюбленную по имени Люси Кушинада, а их общая мечта - увидеть Луну вместе - так и осталась несбывшейся надеждой. Коллаборация с Wuthering Waves исправляет эту несправедливость.

Согласно сюжету ивента, Люси отправляется в путешествие по своей цифровой памяти. Там, в симуляции лунной поверхности, она наконец встречает Дэвида. Однако создатели добавляют важный нюанс: аватар Дэвида "глитчит" - он не настоящий, а лишь ожившая частота воспоминаний. Сам герой прямо говорит об этом Люси и зрителям. Но для фанатов, годами оплакивавших потерю, это не имеет значения.



Несмотря на то, что с точки зрения лора оригинальной вселенной Дэвид остается мертв, а встреча - не более чем прощание с голограммой, многие фанаты уже называют этот ивент каноничной альтернативной концовкой, за которую студия CD Projekt Red так и не решилась взяться.