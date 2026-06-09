Кроссовер Wuthering Waves X Cyberbunk Edgerunners подарил фанатам пары Люси и Дэвид заслуженную счастливую концовку

Временное событие, посвященное коллаборации мобильной RPG Wuthering Waves (WuWa) с культовой аниме-адаптацией Cyberpunk: Edgerunners, стартовало 8 июня 2026 года. Финальная сцена обновления 3.4 заставила миллионы игроков по всему миру прослезиться: разработчики из Kuro Games подарили фанатам пары Люси и Дэвид тот самый хэппи-энд, о котором они мечтали после просмотра шоу от Studio Trigger.
Оригинальный сериал Cyberpunk: Edgerunners запомнился зрителям своей трагической развязкой. Дэвид Мартинес пожертвовал собой, чтобы спасти возлюбленную по имени Люси Кушинада, а их общая мечта - увидеть Луну вместе - так и осталась несбывшейся надеждой. Коллаборация с Wuthering Waves исправляет эту несправедливость.
Согласно сюжету ивента, Люси отправляется в путешествие по своей цифровой памяти. Там, в симуляции лунной поверхности, она наконец встречает Дэвида. Однако создатели добавляют важный нюанс: аватар Дэвида "глитчит" - он не настоящий, а лишь ожившая частота воспоминаний. Сам герой прямо говорит об этом Люси и зрителям. Но для фанатов, годами оплакивавших потерю, это не имеет значения.
Несмотря на то, что с точки зрения лора оригинальной вселенной Дэвид остается мертв, а встреча - не более чем прощание с голограммой, многие фанаты уже называют этот ивент каноничной альтернативной концовкой, за которую студия CD Projekt Red так и не решилась взяться.
какую заслуженную,они козлами были
Это настолько притянуто за уши, что аж смешно. Если бы не сам Дэвид, никого бы и не понадобилось "спасать" и по-сути Дэвид лишается жизни из-за собственной глупости, точнее из целой череды собственных глупостей.
Что там несправедливого? Если бы не подстраивания Вселенной анимэ под ГГ усилиями Триггеров, "справедливая" концовка должна была быть уже в моменте, когда из Дэвида вырезают сандевистан в квартире Люси, невзирая на сопли ГГ, потому что имплант ценнее чем мальчишка, а сам мальчишка без импланта не имеет вообще никаких полезных навыков и умений.
Что там плакать, там канонический дарвинизм в действии...
Еб*ть шизы.
Я не буду играть в эту х*йню ради хорошей концовки Эджраннеров!
У киберпанка не может быть хорошей концовки это во первых, а во вторых как они вернули Люси с луны которая там осталась вместе с галюном в виде Девида и теперь нам по сути дают тот же самый галюн только слегка осязаемый. Как по мне дешёвый способ заставить поиграть в гачу которая по хорошему уже должна была сдохнуть