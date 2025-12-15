ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.6 1 151 оценка

Крупное обновление 3.0 для Wuthering Waves выйдет 25 декабря

butcher69 butcher69

Разработчики из Kuro Games анонсировали выход крупного обновления 3.0 «Мы, видящие звёзды» для бесплатной action RPG Wuthering Waves. Апдейт станет доступен 25 декабря и принесёт игрокам масштабный контент и технические улучшения на всех платформах.

Обновление добавит новую главу сюжета, состоящую из двух актов, а также обширный регион Лахай-Рой для исследования. Игроки смогут воспользоваться новым транспортом — экспедиционным мотоциклом, который облегчит перемещения по миру. Среди ключевых нововведений — два новых персонажа (резонатора) Линей и Морнье, а также новое оружие, расширяющее боевой арсенал.

Кроме сюжетного контента, в игру добавят множество событий, включая исследовательские миссии, боевые вызовы и коллекционные активности, что сделает игровой процесс ещё более насыщенным. Технические улучшения затронут ПК и мобильные платформы: на ПК повысится детализация и звуковое оформление нового региона, а на мобильных устройствах появится функция очистки ресурсов для экономии места и поддержка генерации кадров (Frame Generation) для флагманских процессоров последнего поколения.

Wuthering Waves доступна на PlayStation 5, ПК, iOS и Android, а релиз версии для Steam запланирован на 29 апреля 2025 года. Обновление 3.0 обещает стать крупнейшим с момента выхода игры, подарив поклонникам новые возможности для исследования и сражений в открытом мире.

6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий