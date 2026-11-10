Линэ из Wuthering Waves получит детализированную фигурку с огромным мотоциклом

Для бесплатного ролевого экшена Wuthering Waves от студии Kuro Games анонсировали официальную коллекционную фигурку героини Линэ в масштабе 1/7. Центральной особенностью этой статуэтки стал детализированный футуристический мотоцикл с подвижными элементами и подсветкой.

Новая фигурка вдохновлена каноничным дизайном героини: студентка академии «Стартёрч» надувает пузырь из жевательной резинки, непринужденно опираясь на свой байк. Производитель предусмотрел две версии комплектации — базовую и расширенную.

Главной технической изюминкой делюкс-издания стал транспорт героини, оснащенный интерактивным функционалом. В этой версии в фару мотоцикла встроен скрытый магнитный переключатель — светодиод загорается при поднесении специального контактного брелока. Колеса байка свободно вращаются вперед и назад, а руль поворачивается под углом, а все четыре подножки выполнены подвижными для смены позы.

В стандартном издании мотоцикл отсутствует: вместо него в комплект включена компактная диорамная подставка с фрагментом уличного ограждения, на которое опирается героиня.

Стоимость версии с байком составляет примерно $240, а базовая комплектация без транспорта в $150. Официальный релиз и отгрузка обеих версий фигурки запланированы на ноябрь 2027 года.