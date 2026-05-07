Люси и Ребекка прибывают в Солярис - трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners

Kuro Games официально представили первый тизер-трейлер одной из самых интригующих коллабораций этого года. Бесплатный ролевой экшен Wuthering Waves объединяет свои миры со вселенной популярного аниме Cyberpunk: Edgerunners. Глобальное игровое событие стартует уже в июне этого года, одновременно с релизом патча 3.4.

Судя по продемонстрированным кадрам, в центре внимания кроссовера окажутся главные любимицы зрителей аниме — Люси и Ребекка. В трейлере обе девушки невозмутимо гуляли по коридорам Академии Старторч, а роль их экскурсовода взял на себя протагонист игры — Ровер. Присутствие персонажей прямо внутри игровых локаций практически со стопроцентной вероятностью подтверждает, что обе героини пополнят ростер играбельных бойцов.

Самой обсуждаемой деталью ролика стало камео Дэвида Мартинеса: он появляется лишь на мгновение в своей культовой желтой куртке на фоне Земли. Поклонники активно спорят о его роли в будущем событии. Вероятнее всего, Дэвида ждет лишь сюжетное или символическое участие, так как ранее герой ни разу не фигурировал в качестве полноценного игрового бойца ни в одной из прошлых игровых кроссоверов франшизы Edgerunners.