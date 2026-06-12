Люси и Ребекка привели новых игроков: Wuthering Waves достигла рекордного онлайна в Steam

Wuthering Waves установила новый рекорд в Steam после выхода обновления версии 3.4 и коллаборации с Cyberpunk: Edgerunners. Обновление добавило Люси и Ребекку в качестве игровых персонажей.
Кроссовер оказался большим успехом и помог игре достичь нового пикового онлайна в Steam — 49 497 одновременно играющих пользователей.
Многие поклонники Cyberpunk 2077 и Cyberpunk: Edgerunners были удивлены тем, насколько органично персонажи вписались в мир Wuthering Waves.
Это первый случай, когда Wuthering Waves сотрудничает с другой франшизой.
и также все спешно ливнули когда увидели что это унылая копия геншита hah
Проще уж глянуть игрофильм по колабе на ютубе, чем самому нырять в этот гача отстойник.