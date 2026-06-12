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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.6 1 194 оценки

Люси и Ребекка привели новых игроков: Wuthering Waves достигла рекордного онлайна в Steam

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Wuthering Waves установила новый рекорд в Steam после выхода обновления версии 3.4 и коллаборации с Cyberpunk: Edgerunners. Обновление добавило Люси и Ребекку в качестве игровых персонажей.

Кроссовер оказался большим успехом и помог игре достичь нового пикового онлайна в Steam — 49 497 одновременно играющих пользователей.

Многие поклонники Cyberpunk 2077 и Cyberpunk: Edgerunners были удивлены тем, насколько органично персонажи вписались в мир Wuthering Waves.

Это первый случай, когда Wuthering Waves сотрудничает с другой франшизой.

Индустрия
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
монcтр

и также все спешно ливнули когда увидели что это унылая копия геншита hah

1
Summonеr

Проще уж глянуть игрофильм по колабе на ютубе, чем самому нырять в этот гача отстойник.

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