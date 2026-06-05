Люси в деле: трейлер Wuthering Waves показал героиню Cyberpunk: Edgerunners во всей красе

Kuro Games совместно с CD Projekt RED представили новый трейлер, в котором показали геймплей Люси — героини аниме Cyberpunk: Edgerunners, которая вскоре появится в Wuthering Waves в рамках крупной коллаборации. И, честно говоря, это один из тех кроссоверов, которые выглядят не просто как «гость ради хайпа», а как попытка аккуратно встроить узнаваемого персонажа в чужую боевую систему.

В минутном ролике разработчики показали, как нетраннер из киберпанкового Найт-Сити адаптируется к более фэнтезийному миру резонаторов. Люси использует свои фирменные мононити: они позволяют ей выполнять быстрые круговые атаки, притягивать противников и наносить резкие удары на дистанции. По динамике это выглядит так, будто персонажа буквально «пересобрали» под темп Wuthering Waves, сохранив при этом её стиль.

Особенно интересно наблюдать, как аниме-эстетика Cyberpunk органично сочетается с более мягкой визуальной подачей игры Kuro Games — это редкий случай, когда коллаборация не выглядит чужеродной.

Обновление 3.4 вместе с коллаборацией станет доступно уже 8 июня. И судя по показанному трейлеру, это не просто косметическое добавление персонажа, а попытка расширить аудиторию сразу двух франшиз — ход, который в последние годы становится всё более популярным, но далеко не всегда удачным.