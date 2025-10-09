Новые квесты, герои и события - Wuthering Waves получила масштабный патч 2.7

Разработчики Wuthering Waves выпустили масштабное обновление 2.7, которое уже доступно игрокам на всех платформах. Главным новшеством стали новые сюжетные акты — 10 и 11 из второй главы истории, позволяющие продолжить захватывающие приключения в мире игры. Эти квесты обещают увлекательные повороты сюжета и новые испытания для героев.

Помимо сюжетного контента, в игре появились новые виды оружия и резонаторы, с помощью которых можно получить новых играбельных персонажей. Для разнообразия геймплея студия подготовила несколько временных событий, которые будут проходить в разные периоды, предоставляя игрокам дополнительные награды и испытания.

Разработчики позаботились и о комфорте пользователей: в патч добавили функцию «комфорт для глаз», а также журнал путешествий, где удобно отслеживать задания и прогресс. Ранее студия Kuro Games представила подробный семиминутный ролик, демонстрирующий ключевые особенности обновления 2.7.

Напомним, что Wuthering Waves была выпущена весной 2024 года и получила хорошие отзывы за динамичную боевую систему и широкий выбор кастомизации персонажей. В 2025-м проект появился на PS5 и в Steam, расширив аудиторию.

Wuthering Waves остаётся одной из заметных free-to-play экшен-RPG с открытым миром на рынке. Обновление 2.7 усиливает позицию игры, предлагая как ветеранским игрокам, так и новичкам свежий контент и новые возможности для исследования огромного мира. События обновления делают игровой опыт ещё более разнообразным, а возможность открыть новых персонажей и оружие добавляет стратегической глубины.

Любители жанра могут быть уверены: с выходом 2.7 Wuthering Waves предлагает не просто продолжение истории, а настоящее расширение возможностей, которое стоит исследовать каждому поклоннику action-RPG.