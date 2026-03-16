Обновление 3.2 Wuthering Waves принесет квесты, события и улучшения управления уже на этой неделе

Kuro Games анонсировала выход обновления 3.2 для Wuthering Waves под названием "Resolution to Illuminate the Shadows", который появится 19 марта 2026 года. Патч привнесёт продолжение основного сюжета, новый режим высокой сложности, улучшения игровых систем и уникальный кроссовер с Persona 5 Royal.

Сюжетная часть пополнится двумя квестами. "Глава III, Акт IV: Gold Suspended in Shadows" продолжит третью главу игры, а "Segue: Afterstory Rabbit Reflected in Shades" предложит дополнительную историю после событий основного акта. Игрокам предстоит погрузиться в новые загадки мира и испытания, открывающие дополнительные грани повествования.

Особое внимание привлекает коллаборация с Persona 5 Royal: с 9 по 29 апреля в магазине появятся два уникальных ливрея для мотоцикла-экспедиции — QUEEN и VIOLET. Это первое подобное сотрудничество в рамках мотоциклетного контента Wuthering Waves и новый способ персонализировать транспорт персонажа.

Обновление вводит новый режим высокой сложности "Матрица конечного состояния" (Endstate Matrix). Он построен в формате цикловых испытаний, каждый цикл включает несколько этапов, включая "Цикл судного дня" в версиях 3.2–3.4. Параллельно доступна тактическая голограмма Hyvatia как отдельное испытание для опытных игроков.

Kuro Games переработала систему эхо-артефактов: теперь планы строятся на основе эффекта сонаты, а не через свободное распределение слотов. Появилась функция умного сброса для фильтрации и удаления лишних экземпляров, а также возможность делиться схемами управления через коды планов. Режим автопилота мотоцикла-экспедиции получил улучшения в обходе препятствий и адаптивности шасси к неровностям, что сделало передвижение более плавным.

Технически патч добавляет опцию качества графики "Высокое" на мобильных устройствах, а на ПК появится настройка дальности прорисовки. Новый резонатор Сигрика станет ключевым персонажем первого фазового баннера "When the Runes Glitter" с повторным созывом "Wanderer Knows No Far and Near". Второй фазовый баннер включает "Undefined Spectrum", "Between Light and Shadow" и "With Hushed Whispers". Также появится новое оружие Solsworn Ciphers в баннере первой фазы.

В рамках обновления стартуют сразу несколько событий: ритм-испытание "Soar to the Beat", семидневный ивент входа "Gifts of Solsworn", соревновательное испытание "Knights of the Wild" и другие развлекательные активности.

Wuthering Waves доступна на ПК, PS5, iOS и Android, а обновление 3.2 обещает ещё больше возможностей для исследования мира, тактических боёв и персонализации персонажей.