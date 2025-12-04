Первые кадры Wuthering Waves 3.0: экспедиционный мотоцикл и путешествие в Лахай-Рой

Разработчики Wuthering Waves представили геймплей крупного обновления 3.0, показав первый взгляд на новый транспорт, регион и героев. Главным нововведением станет экспедиционный мотоцикл — универсальное средство передвижения, которым смогут пользоваться все игроки. Именно на нём можно будет отправиться в новый регион Лахай-Рой, где предстоят новые испытания и встречи.

В ролике демонстрируется шесть минут тестового геймплея с двумя новыми играбельными персонажами, а также первая прогулка по локациям Лахай-Рой. Видео записано на PlayStation 5, поэтому заметны проблемы со сглаживанием и освещением без трассировки лучей — разработчики подчёркивают, что это ранняя сборка.

Важно, что мотоцикл не привязан к конкретному герою и станет полноценным инструментом исследования мира. При этом крылья, доступные ранее, в версии 3.0 использовать уже нельзя — именно транспорт станет ключевым способом перемещения.