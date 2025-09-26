Рассвет над тёмными волнами: Wuthering Waves получит масштабное обновление 2.7 в начале октября

Kuro Games объявила, что обновление 2.7 для Wuthering Waves под названием «Dawn Breaks on Dark Tides» выйдет 9 октября. Игроков ждёт массивный набор нового контента, улучшений и оптимизаций, способных заметно расширить опыт исследования и сражений.

Главное внимание уделено сюжетной линии: в игру добавятся новые главы — «Прошлое всегда возвращается», «Рассвет над тёмными волнами» и послесловие «Чужой в чужой стране». Одновременно появятся свежие эхо и уникальный набор «Тень Пламенного Крыла», повышающий критический урон и бонусы от слияния.

Не обойдётся и без испытаний — игроков ждёт новая тактическая голограмма «Львица славы». Для удобства геймеров введут Планировщик вознесения резонатора и Журнал путешествий, который позволит систематизировать задания и прогресс. Интерфейс станет удобнее: появятся новые категории событий, панель повторяющихся активностей и отдельная галерея врагов.

Кроме того, в версии 2.7 можно будет менять терминалы, настраивать графику через «Eye Comfort» и использовать глобальный фильтр. В игру также придут новые резонаторы Гальбрена и Цююань, особые Convene-фазы, оружие Lux & Umbra и Изумрудный приговор, а также целая серия событий — от боевых до тематических.

Обновление обещает стать одним из самых масштабных для Wuthering Waves и расширит её мир новыми историями, механиками и возможностями.