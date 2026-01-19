Разработчики Wuthering Waves объявили дату презентации обновления 3.1 — она состоится 23 января. Патч, который выйдет 5 февраля 2026 года, станет масштабным продолжением сюжетной арки академии «Старторч».

В новом обновлении Kuro Games добавят двух 5-звездочных резонаторов — Эймес и Люка Херссена. Кроме того, игрокам предложат долгожданную новую стихию для Ровер, бесплатный скин для неё и рераны баннеров из предыдущих версий игры.

Презентация 23 января обещает подробности о контенте, механиках и будущих событиях, а фанаты уже с нетерпением ждут возможности опробовать новых героев и обновлённые элементы кастомизации.