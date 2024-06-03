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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8 243 оценки

Разработчики Wuthering Waves раздадут бесплатные ресурсы и крутки персонажа за масштабные изменения в релизной версии

Gutsz
Новости

Бесплатный ролевой экшен Wuthering Waves от Kuro Game одновременно с успешным запуском столкнулся с целым рядом технических проблем. Авторам ещё предстоит исправить критические сбои в подключении к серверам, однако это не единственное, над чем они работают. Разработчики объявили о серьёзных изменениях в игре, которые затронут систему Эхо и отразятся на времени патча.

Как сообщается, Kuro Game решили сократить версию 1.0 на одну неделю до 28 июня. Это означает, что вторая половина обновления вместе с новым баннером персонажа, оружием и ивентами начнётся намного раньше. Иньлинь появится в игре уже 6 июня, а дополнительное событие Wuthering Exploration с ценными наградами в виде астрита, эхо и многим другим будет доступно 13 июня.

Из-за этого изменения в расписании обновлений для Wuthering Waves все игроки получат компенсацию. На внутриигровую почту разработчики отправят один миллион кредитов, 10 ивентов круток, 5 круток для баннера с оружием и 20 Crystal Solvents. Эти предметы можно будет получить уже начиная с сегодняшнего дня и до 28 июня.

Что касается системы Эхо, в следующем патче будет значительно упрощена их прокачка. Кроме этого, количество выпадающих Эхо и необходимых материалов для их улучшения будет значительно увеличено. А в будущих обновлениях появится система хранения переполнившихся Вейвплейтов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ChromeDisaster

"Успешный запуск", отличная шутка

1
Gelyr
Бесплатная Wuthering Waves за первую неделю принесла создателям более 40 миллионов долларов

Ну так успешно же , просто есть нюанс

1
Ольга Бузова Gelyr

Точнее 2 ,оптимизация и сервера ,но они настолько значимые ,что никакие компенсации могут не помочь

0
ChromeDisaster Ольга Бузова

У вувы ещё и сайт проблемный

0