Ролевая игра Wuthering Waves получила геймплейный трейлер в честь скорого старта закрытого тестирования

Китайская компания Kuro Game продолжает разработку Wuthering Waves, ролевой игры, которую многие считают серьезным конкурентом Genshin Impact, и уже скоро состоится закрытая бета-версия. Регистрация на участие в новом тестировании уже доступно на официальном сайте игры, а заканчивается он 7 февраля. В честь этого события был представлен новый трейлер

Бета будет проходить на ПК, iOS и Android, а время начала и окончания будет объявлено позже.

Все сохраненные данные будут сброшены по окончании беты, а микротранзакции будут недоступны. Поддерживаются следующие языки: английский, японский, корейский, традиционный китайский и упрощенный китайский. В то время как финальная версия игры будет содержать английскую, японскую, корейскую и китайскую озвучку, в закрытой бете озвучки пока не будет.

Интересно, что при запуске беты не будет действовать NDA, так что игроки смогут записывать геймплей и публиковать видео и трансляции для тех, кто не сможет принять участие, но все равно захочет посмотреть. Конечно, разработчики напоминают, что сборка, используемая для бета-версии, не будет отражать финальную версию игры.