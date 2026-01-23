Снег, новые герои и масштабные улучшения: обновление 3.1 для Wuthering Waves выйдет 5 февраля

Kuro Games объявила дату выхода обновления версии 3.1 для Wuthering Waves. Патч под названием For You Who Walk in Snow станет доступен 5 февраля и принесёт в игру новых персонажей, сюжетное продолжение и крупный набор улучшений для всех платформ.

В версии 3.1 игроки смогут пройти новые основные задания, включая «Главу III, акт III — Звезда, которая путешествует далеко», а также дополнительный эпилог, раскрывающий важные детали лора. В честь обновления разработчики разошлют 1600 астритов через внутриигровую почту. Кроме того, за прохождение ключевого сюжетного акта можно будет бесплатно получить фирменный наряд Ровера «Вечная искра».

Одним из главных нововведений станут новые резонаторы — Амеат и Луук Херссен, которые присоединятся к ростеру героев. Вместе с ними в игре появятся новые виды оружия, включая Everbright Polestar и Daybreaker’s Spine, а также обновлённые баннеры призыва, разделённые на две фазы.

Разработчики уделили особое внимание оптимизациям. Улучшены системы прокачки Echoes, ускорена загрузка ресурсов и расширена поддержка ультравысоких графических настроек на мощных мобильных устройствах. Экспедиционный мотоцикл получил возможность ездить по воде, обновлённый автопилот и улучшенное управление, особенно на смартфонах.

Дополняют обновление многочисленные временные события, новые эхо, эффекты сонаты и исследование заснеженной области Роя — Ледяных земель. Wuthering Waves уже доступна на PS5, ПК и мобильных устройствах, а версия в Steam появится 29 апреля.