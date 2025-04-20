Создателей Wuthering Waves призвали разобраться с фанатским переводом на русский язык

Русскоязычные фанаты Wuthering Waves уже давно создали неофициальный русификатор и поддерживают его в актуальном состоянии. Однако на этот проект обратили внимание не самые дружелюбные активисты.
В сообществе сообщили, что на пользователя OVERLINK, создателя русификатор, поступил донос. Некто под ником kirillkom обвинил его в модификации игрового клиента с целью получения нечестного преимущества, а также в нарушении лицензионного соглашения.
Официального перевода на русский язык у Wuthering Waves пока нет, и ситуация вызвала обеспокоенность среди русскоязычных игроков, которые опасаются, что фанатскую локализацию могут закрыть. Однако такой исход маловероятен, хотя ранее, в марте, поступало несколько сообщений о банах аккаунтов якобы за использование русификатора в мобильной версии игры. Тем не менее эта проблема затронула лишь малую часть пользователей и вряд ли была связана с русификатором.
там что пвп есть?
Нет, там максимум есть кооп и кооп ивенты. Но вроде русик анлок фпс делает.
А тупоголовым не обязательно наличие пвп чтобы кукарекать о каком-то там "преимуществе". Например когда в Payday 2 появились сейфики с оружием и улучшенными статами, толпище дегенератов начали исходить на гувно мол "нечестное преимущество" и pay2win
Никого не хочу обидеть, но мне кажется я знаю национальность доносчика...
Русских много кто из бывших республик яро не любит и кроме жёлто голубых.Да и местных всё запрещателей исключать нельзя.