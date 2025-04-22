Создатели бесплатной Wuthering Waves извинились за первую годовщину игры, которая не оправдала ожидания фанатов

Спустя год после запуска Wuthering Waves студия Kuro Games вновь оказалась под огнем критики — на этот раз из-за неудачно организованного празднования годовщины бесплатной игры. Несмотря на успешный камбэк после непростого старта, обновление 2.3 и связанный с ним стрим вызвали бурную реакцию среди игроков. Многим не понравилось содержание презентации, скромные подарки и общее оформление мероприятия.
В официальном заявлении, опубликованном вскоре после трансляции, разработчики признали свои ошибки. По их словам, ресурсы были направлены на создание «расслабляющего и развлекательного» юбилейного контента, но конечный результат не соответствовал ожиданиям сообщества. Помимо содержания, команда признала и проблемы с подачей — стрим получился слабо структурированным и не смог удержать внимание зрителей.
Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто остался разочарован.
— говорится в сообщении от команды. Разработчики также поблагодарили тех, кто остался с игрой даже в самые трудные моменты после запуска и продолжает поддерживать проект.
В качестве компенсации за неудачное празднование игрокам выдали 30 бесплатных попыток на баннерах (10 Radiant Tide, 10 Forging Tide и 10 Lustrous Tide). Однако и эти меры вызвали неоднозначную реакцию: многие фанаты считают, что простая раздача внутриигровой валюты не решает системных проблем, связанных с событиями и системой наград. Особенно недовольны отсутствием гарантии получения нужных персонажей и общим акцентом на монетизацию, а не на лояльность игроков.
Тем временем внимание к игре не угасает, особенно на фоне готовящейся коллаборации с анимационным сериалом Cyberpunk: Edgerunners. Этот кроссовер должен добавить в игру тематический контент, вдохновленный культовым сеттингом, и потенциально вернуть интерес старой аудитории. Подробнее о сотрудничестве с миром «Киберпанка» читайте в нашем отдельном материале:
Параллельно с этим студия уже начала подготовку к летнему обновлению, которое должно значительно расширить игровой контент. Разработчики пообещали учесть все замечания и добавить больше событий, наград и активностей, чтобы вернуть доверие игроков и укрепить интерес к проекту в будущем.
Наныли.
Причем, судя по скорости реакции и наградам, наныли именно китайские игроки. На жалобы других разрабы китайских гач обычно отвечают вяло и неохотно, если вообще отвечают.
Лично меня все устроило... Игра не такая скамная, как игры mihoyo или другие подобные гачи.
В их играх хоть видно, что разработчики стараются делать хорошую игру, а не тупо доить фанатов, как сейчас это происходит с HSR.
И в чём это отличие выражается? Гача что там, что тут, с БП так же.
В крутках и частоте проигрыша 50/50... Отсутвии возможности проиграть на сигне и получении желаемого до 60 крутки...
Ну, про возможность получения до 60 куртки ты загнул, мне почти всегда приходится крутить до гаранта.
Вот никогда этого не понимал, день рождение у игры, это игроки должны подарки дарить, а не наоборот, такая же петрушка в школе была, у кого день рождения тот на класс, конфетки, шоколадки покупал, благо долго это не продлилось
Про проставу не слышал? Вот этим разрабы и занимаются, для удержания аудитории и завлечения новой.