Создатели бесплатной Wuthering Waves извинились за первую годовщину игры, которая не оправдала ожидания фанатов

Спустя год после запуска Wuthering Waves студия Kuro Games вновь оказалась под огнем критики — на этот раз из-за неудачно организованного празднования годовщины бесплатной игры. Несмотря на успешный камбэк после непростого старта, обновление 2.3 и связанный с ним стрим вызвали бурную реакцию среди игроков. Многим не понравилось содержание презентации, скромные подарки и общее оформление мероприятия.

В официальном заявлении, опубликованном вскоре после трансляции, разработчики признали свои ошибки. По их словам, ресурсы были направлены на создание «расслабляющего и развлекательного» юбилейного контента, но конечный результат не соответствовал ожиданиям сообщества. Помимо содержания, команда признала и проблемы с подачей — стрим получился слабо структурированным и не смог удержать внимание зрителей.

Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто остался разочарован.

— говорится в сообщении от команды. Разработчики также поблагодарили тех, кто остался с игрой даже в самые трудные моменты после запуска и продолжает поддерживать проект.

В качестве компенсации за неудачное празднование игрокам выдали 30 бесплатных попыток на баннерах (10 Radiant Tide, 10 Forging Tide и 10 Lustrous Tide). Однако и эти меры вызвали неоднозначную реакцию: многие фанаты считают, что простая раздача внутриигровой валюты не решает системных проблем, связанных с событиями и системой наград. Особенно недовольны отсутствием гарантии получения нужных персонажей и общим акцентом на монетизацию, а не на лояльность игроков.

Тем временем внимание к игре не угасает, особенно на фоне готовящейся коллаборации с анимационным сериалом Cyberpunk: Edgerunners. Этот кроссовер должен добавить в игру тематический контент, вдохновленный культовым сеттингом, и потенциально вернуть интерес старой аудитории. Подробнее о сотрудничестве с миром «Киберпанка» читайте в нашем отдельном материале:

Параллельно с этим студия уже начала подготовку к летнему обновлению, которое должно значительно расширить игровой контент. Разработчики пообещали учесть все замечания и добавить больше событий, наград и активностей, чтобы вернуть доверие игроков и укрепить интерес к проекту в будущем.