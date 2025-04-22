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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 778 оценок

Создатели бесплатной Wuthering Waves извинились за первую годовщину игры, которая не оправдала ожидания фанатов

Gutsz Gutsz

Спустя год после запуска Wuthering Waves студия Kuro Games вновь оказалась под огнем критики — на этот раз из-за неудачно организованного празднования годовщины бесплатной игры. Несмотря на успешный камбэк после непростого старта, обновление 2.3 и связанный с ним стрим вызвали бурную реакцию среди игроков. Многим не понравилось содержание презентации, скромные подарки и общее оформление мероприятия.

В официальном заявлении, опубликованном вскоре после трансляции, разработчики признали свои ошибки. По их словам, ресурсы были направлены на создание «расслабляющего и развлекательного» юбилейного контента, но конечный результат не соответствовал ожиданиям сообщества. Помимо содержания, команда признала и проблемы с подачей — стрим получился слабо структурированным и не смог удержать внимание зрителей.

Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто остался разочарован.

— говорится в сообщении от команды. Разработчики также поблагодарили тех, кто остался с игрой даже в самые трудные моменты после запуска и продолжает поддерживать проект.

В качестве компенсации за неудачное празднование игрокам выдали 30 бесплатных попыток на баннерах (10 Radiant Tide, 10 Forging Tide и 10 Lustrous Tide). Однако и эти меры вызвали неоднозначную реакцию: многие фанаты считают, что простая раздача внутриигровой валюты не решает системных проблем, связанных с событиями и системой наград. Особенно недовольны отсутствием гарантии получения нужных персонажей и общим акцентом на монетизацию, а не на лояльность игроков.

Тем временем внимание к игре не угасает, особенно на фоне готовящейся коллаборации с анимационным сериалом Cyberpunk: Edgerunners. Этот кроссовер должен добавить в игру тематический контент, вдохновленный культовым сеттингом, и потенциально вернуть интерес старой аудитории. Подробнее о сотрудничестве с миром «Киберпанка» читайте в нашем отдельном материале:

Wuthering Waves готовится к коллаборации с мультсериалом Cyberpunk: Edgerunners

Параллельно с этим студия уже начала подготовку к летнему обновлению, которое должно значительно расширить игровой контент. Разработчики пообещали учесть все замечания и добавить больше событий, наград и активностей, чтобы вернуть доверие игроков и укрепить интерес к проекту в будущем.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
adc64real

Наныли.

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AndrewSolt

Причем, судя по скорости реакции и наградам, наныли именно китайские игроки. На жалобы других разрабы китайских гач обычно отвечают вяло и неохотно, если вообще отвечают.

Max Rolens

Лично меня все устроило... Игра не такая скамная, как игры mihoyo или другие подобные гачи.

В их играх хоть видно, что разработчики стараются делать хорошую игру, а не тупо доить фанатов, как сейчас это происходит с HSR.

Hog2012

И в чём это отличие выражается? Гача что там, что тут, с БП так же.

Max Rolens Hog2012

В крутках и частоте проигрыша 50/50... Отсутвии возможности проиграть на сигне и получении желаемого до 60 крутки...

Hog2012 Max Rolens

Ну, про возможность получения до 60 куртки ты загнул, мне почти всегда приходится крутить до гаранта.

Nodas
скромные подарк

Вот никогда этого не понимал, день рождение у игры, это игроки должны подарки дарить, а не наоборот, такая же петрушка в школе была, у кого день рождения тот на класс, конфетки, шоколадки покупал, благо долго это не продлилось

Hog2012

Про проставу не слышал? Вот этим разрабы и занимаются, для удержания аудитории и завлечения новой.