Студия Kuro Games подала в суд на автора утечек Wuthering Waves

Студия Kuro Games подала иск в суд на автора утечек, связанных с Wuthering Waves. Причиной стали утечки информации о предстоящих обновлениях, которые попали в сеть, вызвав недовольство разработчиков.

Kuro Games опубликовала заявление для сообщества, выразив обеспокоенность тем, что распространение неполной информации может снизить удовольствие игроков от игры и нарушить процесс разработки. Компания подчеркнула важность предотвращения подобных инцидентов и призвала фанатов поддерживать честное взаимодействие с контентом игры.

Утечки включали геймплей персонажей Камелии и Люми, а также данные о новом регионе, которые были запланированы для версии 2.0. Разработчики выдвинули ультиматум автору утечек — он должен удалить материалы и принести извинения в течение двух дней.