Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.6 1 176 оценок

Тьма за белым халатом: Kuro Games показала трагедию Люка Херссена в новом трейлере Wuthering Waves

butcher69 butcher69

Kuro Games представила новый трейлер по Wuthering Waves, посвящённый персонажу Люку Херссену. Видео раскрывает мрачную историю доктора Академии Старторч, который вынужден балансировать между мирной врачебной практикой и борьбой с бездной.

В ролике показаны флешбэки со смертью его отца, сцены операций и размышления о «гнилой правде», формирующей его внутренний конфликт. Люк — лимитированный пятизвёздочный резонатор атрибута Спектро, использующий перчатки в бою. Он возглавляет отделение резонаторного ухода, совмещая работу врача и консультанта по психическому здоровью.

Баннер персонажа стартует 26 февраля во второй половине патча 3.1 и продлится до 18 марта 2026 года.

