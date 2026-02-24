Тьма за белым халатом: Kuro Games показала трагедию Люка Херссена в новом трейлере Wuthering Waves

Kuro Games представила новый трейлер по Wuthering Waves, посвящённый персонажу Люку Херссену. Видео раскрывает мрачную историю доктора Академии Старторч, который вынужден балансировать между мирной врачебной практикой и борьбой с бездной.

В ролике показаны флешбэки со смертью его отца, сцены операций и размышления о «гнилой правде», формирующей его внутренний конфликт. Люк — лимитированный пятизвёздочный резонатор атрибута Спектро, использующий перчатки в бою. Он возглавляет отделение резонаторного ухода, совмещая работу врача и консультанта по психическому здоровью.

Баннер персонажа стартует 26 февраля во второй половине патча 3.1 и продлится до 18 марта 2026 года.