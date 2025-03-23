Выпущен геймплейный трейлер Wuthering Waves, игры в сеттинге фэнтези и научной фантастики c героиней Кантареллой

Создатели Wuthering Waves опубликовали новый трейлер с демонстрацией Кантареллы, нового игрового персонажа из грядущего обновления 2.2.
Она будет доступна в первом же баннере новой версии, а также, станет частью продолжения основного сюжета. Можно разглядеть, как её платье намокает и становится почти прозрачным.
Обновления Wuthering Waves 2.2 ожидается 27 марта на ПК, PlayStation 5, мобильных устройствах.
С комментариев смешно, все гачи хороши, но геншин как всегда пытаются унизить
Генш нет смысла унижать, он сам себя последние 2 года унижает. Причем успешно =)
Настолько сам себя унижает, что стал только популярнее?
Ну для фанов вувы приплетения и унижения генша в любой теме - обязательно. Их разрывает от ненависти, что генш гораздо более популярее их "божественной" вувы
Кантарелла знакомое имя, вроде из ведьмака
Почти как хентайрелла XD
Не удивлюсь, если с оглядкой на нее имя подбирали. даже волосы и глаза похожего цвета. лол
В этом проекте женщины хоть выглядят как женщины, а не как в Геншине, подростки и дети из детского сада))
Это да. Просто геншин ориентирован в большей степени на детей. А так конечно, я все их поиграл и зарекся больше тратить время впустую в китайских гачах. Лучше поиграть нормальные игры, без гач и малолетних лолек
бред
Тот момент, когда эта игра превосходит во всём всратый геншин.
Еще еще одна вайфу в коллекцию ))