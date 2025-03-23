Выпущен геймплейный трейлер Wuthering Waves, игры в сеттинге фэнтези и научной фантастики c героиней Кантареллой

Создатели Wuthering Waves опубликовали новый трейлер с демонстрацией Кантареллы, нового игрового персонажа из грядущего обновления 2.2.

Она будет доступна в первом же баннере новой версии, а также, станет частью продолжения основного сюжета. Можно разглядеть, как её платье намокает и становится почти прозрачным.

Обновления Wuthering Waves 2.2 ожидается 27 марта на ПК, PlayStation 5, мобильных устройствах.