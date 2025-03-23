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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.5 712 оценок

Выпущен геймплейный трейлер Wuthering Waves, игры в сеттинге фэнтези и научной фантастики c героиней Кантареллой

KoRnEr KoRnEr

Создатели Wuthering Waves опубликовали новый трейлер с демонстрацией Кантареллы, нового игрового персонажа из грядущего обновления 2.2.

Она будет доступна в первом же баннере новой версии, а также, станет частью продолжения основного сюжета. Можно разглядеть, как её платье намокает и становится почти прозрачным.

Обновления Wuthering Waves 2.2 ожидается 27 марта на ПК, PlayStation 5, мобильных устройствах.

Wuthering Waves выходит в Steam: официальная страница уже доступна
4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Vlad19980504

С комментариев смешно, все гачи хороши, но геншин как всегда пытаются унизить

4
Raphtallia

Генш нет смысла унижать, он сам себя последние 2 года унижает. Причем успешно =)

-2
ChromeDisaster Raphtallia

Настолько сам себя унижает, что стал только популярнее?

1
ChromeDisaster

Ну для фанов вувы приплетения и унижения генша в любой теме - обязательно. Их разрывает от ненависти, что генш гораздо более популярее их "божественной" вувы

1
UnnoticedCarissa

Кантарелла знакомое имя, вроде из ведьмака

-3
Raphtallia

Почти как хентайрелла XD

Не удивлюсь, если с оглядкой на нее имя подбирали. даже волосы и глаза похожего цвета. лол

-2
Light of Tfuth
-3
Jarvis666

В этом проекте женщины хоть выглядят как женщины, а не как в Геншине, подростки и дети из детского сада))

-3
AndralStormborn

Это да. Просто геншин ориентирован в большей степени на детей. А так конечно, я все их поиграл и зарекся больше тратить время впустую в китайских гачах. Лучше поиграть нормальные игры, без гач и малолетних лолек

-3
Vlad19980504

бред

2
JustA_NiceGuy

Тот момент, когда эта игра превосходит во всём всратый геншин.

-3
Max Rolens

Еще еще одна вайфу в коллекцию ))

-5