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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.1 342 оценки

Вышел трейлер масштабного обновления 1.1 для Wuthering Waves с новой локацией, героями и сюжетом

Gutsz
Новости

После успешного запуска новой гача-игры Wuthering Waves разработчики из студии Kuro Game не собираются сбавлять обороты. Вместе с обещанными улучшениями игрового процесса и исправлениями ошибок авторы готовят масштабное обновление под номером 1.1. В этой версии игры появится новая постоянная область для исследования, будут добавлены новые игровые персонажи и многое другое. Ознакомиться с официальными подробностями патча для Wuthering Waves можно в свежем трейлере.

В ролике была впервые показана локация Гора Небосвод (Mt. Firmament). Именно туда игроки отправятся по основному сюжету Wuthering Waves, который также будет расширен новыми заданиями и второстепенными активностями. Главная история будет посвящена поискам Стража Цзиньчжоу — Цзюэ.

Среди новых игровых персонажей заявлены магистрат Цзиньчжоу Цзиньси и её наставница Чанли. Обе героини выйдут в главном временном баннере игры и существенно расширят стандартный ростер героев. Кроме этого, в Wuthering Waves появится ещё один босс мирового уровня с ценными трофеями за его победу.

Wuthering Waves будет обновлена до версии 1.1 уже через несколько дней — 28 июня. Патч будет доступен на ПК и мобильных платформах.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
3АЕ6

Игру бы на русский перевели, для начала.)

1
p.zemlin97

ну это да , ну ставишь русификатор и нормас

-1
Hog2012

Надеюсь они починят кривую таргет систему и поведение камеры.

1
p.zemlin97

уже починили , у нас нормально

-1
RavinSakara p.zemlin97

У «нас» – это у кого? Фанатиков WuWa, у которых непростительно в gacha повезло, судя по прошлому твоему комментарию? Камера и таргет до сих пор сломаны, и живут своими жизнями, мешая игре – ничего из этого не справлено с релиза. Как и ping скачет в огромном диапазоне, сигнализируя о проблеме с серверами игры.

0
Hog2012 p.zemlin97

Ну не знаю, если атакуешь группу мобов и не захватывает конкретного, то таргет система захватывает кого угодно, но не ближайшего противника. Несколько раз (за последние пару деней) бывало ульта улетала в какую-нибудь козу/корову которая вообще метрах в 15 от мобов была. Про бой с макаками 120лвл вообще молчу, там постоянно камера пыталась навестить на окружающую живность (которая была где-то сбоку и макаки оказывались у меня вне поля зрения), но не противников (из-за чего меня там раз пять убивали).

0
p.zemlin97

на самом деле всё интересное , куча всяких пряников иииииии куча круток и так далее , молодцы разрабы не жмотятся

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