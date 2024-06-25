Вышел трейлер масштабного обновления 1.1 для Wuthering Waves с новой локацией, героями и сюжетом

После успешного запуска новой гача-игры Wuthering Waves разработчики из студии Kuro Game не собираются сбавлять обороты. Вместе с обещанными улучшениями игрового процесса и исправлениями ошибок авторы готовят масштабное обновление под номером 1.1. В этой версии игры появится новая постоянная область для исследования, будут добавлены новые игровые персонажи и многое другое. Ознакомиться с официальными подробностями патча для Wuthering Waves можно в свежем трейлере.
В ролике была впервые показана локация Гора Небосвод (Mt. Firmament). Именно туда игроки отправятся по основному сюжету Wuthering Waves, который также будет расширен новыми заданиями и второстепенными активностями. Главная история будет посвящена поискам Стража Цзиньчжоу — Цзюэ.
Среди новых игровых персонажей заявлены магистрат Цзиньчжоу Цзиньси и её наставница Чанли. Обе героини выйдут в главном временном баннере игры и существенно расширят стандартный ростер героев. Кроме этого, в Wuthering Waves появится ещё один босс мирового уровня с ценными трофеями за его победу.
Wuthering Waves будет обновлена до версии 1.1 уже через несколько дней — 28 июня. Патч будет доступен на ПК и мобильных платформах.
Игру бы на русский перевели, для начала.)
ну это да , ну ставишь русификатор и нормас
Надеюсь они починят кривую таргет систему и поведение камеры.
уже починили , у нас нормально
У «нас» – это у кого? Фанатиков WuWa, у которых непростительно в gacha повезло, судя по прошлому твоему комментарию? Камера и таргет до сих пор сломаны, и живут своими жизнями, мешая игре – ничего из этого не справлено с релиза. Как и ping скачет в огромном диапазоне, сигнализируя о проблеме с серверами игры.
Ну не знаю, если атакуешь группу мобов и не захватывает конкретного, то таргет система захватывает кого угодно, но не ближайшего противника. Несколько раз (за последние пару деней) бывало ульта улетала в какую-нибудь козу/корову которая вообще метрах в 15 от мобов была. Про бой с макаками 120лвл вообще молчу, там постоянно камера пыталась навестить на окружающую живность (которая была где-то сбоку и макаки оказывались у меня вне поля зрения), но не противников (из-за чего меня там раз пять убивали).
на самом деле всё интересное , куча всяких пряников иииииии куча круток и так далее , молодцы разрабы не жмотятся