"Выстрел себе в ногу": русскоязычные фанаты Wuthering Waves пытаются заблокировать единственный русификатор для игры

На днях состоялся релиз бесплатного масштабного экшена с открытым миром Wuthering Waves, главным недостатком которого для отечественных игроков стало отсутствие локализации. Китайские разработчики из студии Kuro Game пока не добавили поддержку русского языка в свою игру, но это упущение быстро исправили энтузиасты, выпустив рабочий русификатор. К большому удивлению, такую инициативу положительно оценили не все геймеры, и некоторые русскоязычные фанаты Wuthering Waves устроили настоящую "охоту на ведьм".
Мало того, что пользователи призвали игроков не устанавливать русификатор для Wuthering Waves, они также пытаются добиться его запрета. Фанаты обращаются к разработчикам через социальные сети и другие площадки с просьбой запретить использование перевода от энтузиастов. Они пытаются выставить разработчиков русификатора мошенниками, а их работу – читерством и "рассадником вирусов". Это, конечно, не соответствует действительности. Русификатор представляет собой простую программу для скачивания необходимых файлов и их последующей замены, которая происходит только на стороне пользовательского клиента. Такой процесс "встраивания" часто отмечается антивирусами как "подозрительная активность". Избавиться от этого можно только купив специальный цифровой ключ, который разработчики просто не могут себе позволить.
Судя по всему, пользователи, которые отправляют жалобы разработчикам, просто поддались истерии игроков, не разбирающихся в особенностях таких программ. Своими действиями они могут серьёзно навредить всему сообществу и лишить игроков первого рабочего русификатора. В Kuro Game пока никак не отреагировали на ситуацию, поэтому русификатор остаётся доступным для скачивания на нашем сайте.
Мутят воду обычно клоуны со своими авастами, у которых все не лицензионное автоматом вирус и троян.
Маразм крепчал
«Может даже воруют» а может не воруют? Пруфы вперед. Я бы на месте издателя за такой бред нашел акк этого долбана и забанил бы его к чертям, чтобы в следующий раз перед набросом своей головой научился пользоваться.
К заголовку статьи хочу добавить: "Выстрел себе в ногу" Мне стыдно за "новое" поколение игроков.
Потому, что самим им проверять лень.
Зато верить бабушке по имени Аваст из соседнего подъезда. Это да, аргумент!
Борьба с пиратсвом не заканчивалась, борьба с читерами не заканчивалась. Отсюда и срабатывания на любое вмешательство в оригинальные подписанные издателем файлы.
Нет ни одного пруфа или мне до сих пор не встретилось (срачь на эту тему идёт давно). Аргументированного доказательства наличия вирусов в том установщике. Накидывать фекалий на вентилятор видимо модно стало?!
- Пруфов нет, считай пустозвон!
Эти клоуны просто не ценят что имеют, раз они такие умные, пускай сами делают свой русификатор и не жалуются. Таких русификаторов которые скачиваются через программу, их не то что больше сотни, их более тысячи, поэтому я не понимаю на что они жалуются. Давайте тогда набросимся на людей которые делали русификатор Sanltd для Grand Theft Auto San Andreas, там тоже русификатор устанавливается через программу если что. Поэтому кому не нравится, просто не скачивайте или удалите проклятый Avast и станьте нормальными людьми.
из команды горе переводчиков что аж так подгорело?
Что я сейчас прочитал? о_0
точно ''русскоязычные''))))))? или будто у нас из других стран соседей дурачков не хватает?
Повторю здесь: лицензионный Каспер вообще не жалуется на русификатор - срабатывает windows defender при обращении к экзешнику. Причина - неизвестный издатель.
В чем проблема дать игрокам просто заменяемые файлы, вместо установщика и не мутить воду?
Или это по каким-то причинам не возможно?
Что-то мне кажется у жалующихся есть акцент с геканьем. И ложные срабатывания лишь лишний повод поднасрать.
а оно надо? разрабы выкатят русификатор со временем а нет ну и ладно а банан за модификацию файлок ну такое
Они для Воронов своих русский не завозили, какой на фиг русский в ВуВе тогда?
да класть покласть будет или нет для таких игр ру не нужен кнопку пропуска прикрутили все
Жаль на мобилках невозможно сделать переводчик на экране. Ну по крайней мере на моем телефоне. Мой телефон по просту не дает одно приложение поверх игры использовать. Жаль😢
Антивирусы постоянно на любую активность реагируют. У меня вроде даже на файл с фильмом агрился. :)
Как же надоели эти некоторые тупые фанаты на каждом шагу им им вирусы трояны мерещатся пусть сами тогда делают и не ***** мозги ни разработчикам ни другим игрокам, я пользуюсь экранным переводчиком MORT и не жалуюсь, про русификатор не знал пока не попалась эта статья
рассадник как раз таки вот эти все китайские донатные помойте, которых развелось тьма, клепают каждую неделю, вот их надо запретить
Какой ужас! Мало того, что заботятся о грамотности, так и ещё от сплоитов оберегают.
Надеюсь они не забыли помытся перед попытками заблокировать единственный русский перевод столь величайшей игры всех времён!!!!!
Первое - как всегда, наш народ самый безумный. Я искренне не понимаю - почему мы вечно сами себя на"""силуем? Непонятно.
Второе - вот тебе и союзник, который выпускает игру на языке противника, которого сами же терпеть не могут (США), а на языке союзника, с которым вроде как дружат (на весь мир сами же об этом кричат) - не выпускают...
P s. и не надо мне писать эту глупость, мол индустрия развлечения - никак не связана с политикой. Не выставляйте себя дурачками
Причина - в глупости.
Друже. Открою маленькую тайну. То что правительство выступает с претензиями к США, это не означает, что все граждане этой страны автоматом становятся ненавистниками.
Английский язык не монополизирован США. На нем вообще-то говорит Британия, а США бывшая Британская колония. Тем более Английский является более распространённым языком в мире. Поэтому кидаться тапком по этому поводу - показывать свою глупость.
И наш народ не самый безумный. В каждой стране хватает людей, далеких от стандартов адекватности. Просто всё зависит от "громкости" и распространённости информации.
И запомните, Китай не наш союзник, он наш хозяин. Когда будете в Китайской колонии находится, то это понимание сразу даст плюс к социальному рейтингу)
Кахлы это.